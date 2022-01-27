Льготную ипотеку хотят расширить на вторичку

27 января. FINMARKET.RU - Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы, сообщают "Известия", ознакомившиеся с копией письма. Речь о тех городах и поселках, где нет новостроек. Предложение поддержали эксперты ОНФ и общественного совета при Минстрое, а также представители бизнеса. В кабмине "Известиям" сообщили, что письмо направлено для проработки в Минстрой и Минфин. По данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), сегодня строительство жилья не ведется в 812 городах из 1117, то есть не охвачено около 70% из них.

Действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В числе самых популярных — льготнаяна новостройки под 7%. В программе "Семейная ипотека" исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский в письме главе правительств.

В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой. Это ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, сказано в документе. "Сельской ипотекой", которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек, отметил Александр Якубовский.

Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку. Например, семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей и так далее. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

В кабмине "Известиям" сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой. Предложение в Минфин пока не поступало, сказали в ведомстве.

Идея распространения льготных программ и программ адресной поддержки граждан на вторичное жилье требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания, отметили в Минстрое. При поступлении инициативы на рассмотрение ведомство представит свою позицию в установленном порядке, сказали изданию в министерстве.