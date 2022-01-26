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26 января 2022 года 10:18
На предприятиях будут учитывать синяки и шишки сотрудников
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PA Images/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - С 1 марта этого года заработают утвержденные министерством труда и соцзащиты рекомендации по учету мелких травм сотрудников предприятий и организаций, пишет "Российская газета". Как указывает газета, в этих рекомендациях ссадина, синяк или царапина официально именуются микроповреждениями. И с марта этого года начальство обязано будет не только посчитать синяки и ссадины своих работников, но еще и выяснить, по каким причинам они появились и какие события привели к возникновению у подчиненного царапин. Министерство четко расписало, что считается микроповреждениями. Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и "другие повреждения". "РГ" уточняет, что речь идет только о тех действиях, которые, как выражаются юристы, были "правомерными в обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности". Так сказано в приказе Минтруда России. В приказе сказано, что основанием для регистрации микроповреждения работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, должно стать обращение самого пострадавшего. Причем заявить о травме он должен любому начальнику - непосредственному или вышестоящему руководителю, самому работодателю или любому его представителю. Министерство рекомендует работодателю утвердить локальным нормативным актом порядок учета микроповреждений своих работников. Результаты рассмотрения - почему у сотрудника появился синяк - начальник должен отразить в специальной справке. Рекомендованный министерством срок хранения справки и журнала должен составлять не менее года.
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