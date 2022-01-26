Brand Finance представила рейтинг самых дорогих брендов мира

26 января. FINMARKET.RU - Британская консалтинговая компания Brand Finance представила очередной ежегодный500 самых дорогих, сильных и быстрорастущих брендов мира. В топ-5 самых дорогих брендов свои позиции укрепили ведущие технологические корпорации: Apple (первое место, $355 млрд, +35%), Amazon (второе место, $350 млрд, +37%), Google (третье место, $263 млрд, +37%) и Microsoft (четвертое место, $184 млрд, +31%). На пятое место с прошлогоднего шестого поднялась крупнейшая розничная сеть США и мира Walmart ($112 млрд, +20,5%), пишет "Коммерсант"

Ожидаемый рост стоимости был отмечен у фармацевтических брендов, особенно производителей вакцин для защиты от COVID-19.

В рейтинге самых сильных брендов мира исследователи Brand Finance оценивают комбинацию таких факторов, как инвестиции в маркетинг, качество акционерного капитала, эффективность бизнеса. Качество акционерного капитала оценивается по международной методике посредством опроса около 100 тыс. респондентов в 35 странах и 30 секторах. В пятерку сильнейших брендов мира в текущем году вошли китайский WeChat (первое место), американские Coca-Cola, Google и YouTube (второе-четвертое места) и южнокорейский интернет-поисковик Naver (пятое место). На шестом месте оказался российский "Сбер". В европейском рейтинге "самых сильных брендов" "Сбер" занял первое место, обойдя прошлогоднего европейского лидера Ferrari.

В рейтинге самых быстрорастущих брендов мира первое место занял китайский TikTok: его оценочная стоимость выросла с прошлого года более чем в три раза — с $18,7 млрд до $59 млрд, что помогло ему сразу занять 18-е место в общемировом рейтинге самых дорогих брендов.