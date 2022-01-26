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26 января 2022 года 08:39
Налог на роскошь для автомобилей обновят
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Станислав Красильников/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Министерства и ФНС прорабатывают вопрос по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от ряда параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля. Как подчеркнули в Минпромторге, изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога. "Минфином, ФНС и Минпромторгом концептуально согласован подход, при котором система повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога будет увязана с мощностью автомобиля и годом его выпуска, с отказом от учета ценового параметра автомобиля", - сообщили "Российской газете" в Минфине. Владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто Минпромторг обновляет каждый год. В него попадают автомобили самых разных марок. Сейчас роскошными считаются легковые автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Такая планка была установлена в 2014 году. В частности, владельцы автомобилей от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на автомобили возрастом один-два года рассчитывается с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года - 1,1. Сумма налога также зависит от региона и может меняться довольно существенно. Например, в Москве, по данным калькулятора на сайте ФНС, налог на Bentley 2019 года составит 13,6 тысячи рублей, а за Hyundai - 4,5 тысячи рублей. С 2014 года стоимость автомобилей, по данным агентства "Автостат", в среднем выросла почти в два раза. То есть в результате под повышенный налог стали подпадать автомобили в общем-то среднего класса. Потому в декабре 2021 года Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценового уровня на автомобили, облагаемые налогом на роскошь.
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Ключевые слова: Россия, автомобили, налог, роскошь
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