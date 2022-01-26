Снизилось число преступлений с применением карт и телефонов

26 января. FINMARKET.RU - В России за прошедший год замедлились общие темпы роста преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомились "Известия" . По итогам 2021 года зарегистрировано 517,7 тыс. таких дел, что всего на 1,4% больше показателей предыдущего года. Тогда как до этого наблюдался их активный рост: в 2020 году - на 73,4% (510,4 тыс.), а в 2019 году — на 68,5% (294,4 тыс.). В компании по кибербезопасности Positive Technologies подтвердили тренд.

Слабая динамика обеспечена резким снижением количества преступлений с применением ряда методов информационных технологий (ИТ). Из всех указанных в статистике ведомства инструментов, используемых злоумышленниками, по итогам года выросло лишь число преступлений с использованием интернета на 17%, составив 351,4 тыс. Хотя и здесь по сравнению с 2020 годом темпы замедлились: тогда отмечался прирост на 91,3% к показателям 2019 года.

По остальным делам, совершенным с использованием технологий, впервые за последние три года наблюдается снижение. Больше всего в абсолютном выражении сократилось количество преступлений с применением банковских карт: до 165,6 тыс., или на 12,9%. Тогда как в 2020 году по ним был зафиксирован рекордный рост, а именно на 453,1% (190,2 тыс.), видно из данных министерства.

Также за 2021 год количество преступлений, совершенных с помощью программных средств, упало с 10 тыс. до 7,2 тыс. (-28,2%), сотового телефона - с 218,7 тыс. до 217,6 тыс. (-0,5%), следует из статистики ведомства. Деяний с использованием фиктивных электронных платежей и компьютерных технологий стало меньше на 30,6% и 4% соответственно. Ранее в МВД "Известиям" уточняли, что количество дел с использованием информационных технологий в разрезе может превысить общий показатель, так как зачастую одно и то же преступление может совершаться с помощью одного или двух методов.

Впрочем, в банках отметили, что число попыток мошенничества с использованием пластиковых карт, компьютерной техники и мобильной связи стабильно высокое.