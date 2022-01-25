Рост числа обманутых дольщиков выдыхается

25 января. FINMARKET.RU - К концу 2021 года в России насчитывалось 128 тысяч обманутых дольщиков. Продолжит ли расти их численность в 2022 году рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор Фонда развития территорий, ранее возглавлявший Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, Константин Тимофеев.

"В 2020 году действовал мораторий на включение домов в реестр проблемных. После его окончания, в первом полугодии прошлого года, дополнительно появилось около 100 проблемных объектов. Это 15-16 тысяч дольщиков. В течение года мы также фиксировали небольшой прирост. Возможно, в первом-втором кварталах 2022 года рост тоже произойдет, но будет незначительным - 3-5 тысяч дольщиков", - рассказал Тимофеев.

Сейчас, пояснил он, "в некоторых регионах около 30% домов еще строятся по старым схемам, без счетов эскроу". "Значит, - отметил он, - риск появления пострадавших сохраняется. Но, поскольку количество таких домов уменьшается, мы думаем, что рост числа обманутых дольщиков закончится в первой половине этого года. Наша задача - до конца 2023 года от проблемы обманутых дольщиков уйти: чтобы все граждане либо вернули свои деньги, либо получили квартиры".

При этом, добавил Тимофеев, складывается необъяснимая ситуация: около 10% людей не приходят за положенными им выплатами, и мы вынуждены их разыскивать.

Фонд отслеживает дома, которые могут вскоре стать проблемными. Сейчас как рассказал, Тимофеев, в нем 189 домов. Это в основном Краснодарский (15 домов), Красноярский края (12 домов), Костромская (15), Новосибирская (16 домов), Тульская (10), Владимирская (8) области. Особое внимание обращаем на объекты, которые находятся в зоне так называемого высокого риска. Его признаки - отставание от промежуточных графиков строительства более чем на шесть месяцев, проблемы с земельным участком и ряд других факторов.

Мы предполагаем, что из этих 189 домов 20-30% могут стать проблемными. Но сколько в них пострадавших граждан, мы точно узнаем, только когда будет введена конкурсная процедура и арбитражный управляющий даст нам реестры требований участников долевого строительства.