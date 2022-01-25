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25 января 2022 года 10:00
Новые правила контроля за крупными госконтрактами обеспокоили рынок
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YAY/TACC
25 января. FINMARKET.RU - В правительство с просьбой о пересмотре новых требований по контролю за крупными госконтрактами вслед за строительными подрядчиками обратились и банки, финансирующие поставщиков, пишет "Коммерсант". Участники рынка обеспокоены новыми требованиями властей по контролю за крупными госконтрактами - по расширенному казначейскому сопровождению. Письмо с просьбой о создании рабочей группы с участием крупнейших подрядчиков и о доработке новых правил в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина направил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. С 2022 года госконтракты стоимостью от 1 млрд руб. (строительство капитальных объектов или покупка недвижимости) подлежат расширенному казначейскому сопровождению с использованием лицевых счетов в Федеральном казначействе. Механизм предполагает ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности участниками такого сопровождения, а также дополнительный контроль со стороны казначейства расходных деклараций о структуре цены госконтракта, фактов поставки товара и исполнения обязательств. Нормы нацелены на соблюдение баланса интересов государства, рассчитывающего на эффективность расходов, и исполнителей госконтрактов, ожидающих своевременной оплаты. Участники рынка такого баланса в механизме не видят. Как отмечает Ведяхин, правила расчетов по лицевым счетам приведут к "удлинению сроков расчетов с контрагентами, росту кассовых разрывов и нагрузки на оборотный капитал подрядчиков, увеличению потребности в привлечении собственных средств исполнителей, а также сокращению числа субподрядчиков и поставщиков, привлекаемых в целях исполнения контрактов" - поскольку требуют подтверждения со стороны ФК факта операции, соответствия фактических затрат данным раздельного учета и экономической обоснованности затрат. Это уже не первое подобное обращение - в конце года Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) просила отсрочить внедрение казначейского сопровождения для госконтрактов дороже 1 млрд руб., предупреждая о возможной "катастрофе" из-за неготовности дорожно-строительной отрасли к новым правилам.
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Ключевые слова: РФ, госконтракты, контроль, правила
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