Власти собираются полностью исключить звонки с подменой номера

25 января. FINMARKET.RU - Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной, пишет "Коммерсантъ". Контракт стоимостью 8,2 млн руб. заключен 29 декабря 2021 года. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы. Представитель ГРЧЦ пояснил изданию, что исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи.

В 2021 году злоумышленники с их помощью украли у россиян порядка 45 млрд руб. Мобильные операторы уверяют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги. Эксперты сомневаются, что власти смогут полностью исключить звонки с подменой номера: для этого антифрод-системы должны установить и зарубежные операторы.