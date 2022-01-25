Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления

25 января. FINMARKET.RU - В России предложили разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратилась федеральная риелторская компания "Этажи", пишут "Известия"

Риелторы предлагают выдавать средства по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления- полную необходимую сумму или часть (в том числе на ипотеку), пояснил директор компании Ильдар Хусаинов. Согласно инициативе, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке - 4-5% годовых, а если процент ниже, чем инвестдоходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой, сказал он. Для этого предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

Как сказано в обращении, следует разрешить близким родственникам и супругам интегрировать их пенсионные накопления, а также допустить использование этих средств на погашение задолженности по действующей ипотеке.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук не исключает, что привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны. "Так повысится и доступность жилья", - полагает он. По словам эксперта, схема может быть успешной, если удастся создать прозрачные и защищенные условия использования пенсионных начислений. Подобные механизмы применяются, например, в США, Новой Зеландии, Великобритании, Малайзии, Швейцарии, отметил Хусаинов.

Однако в части регионов пенсионных накоплений будет недостаточно для покупки жилья или даже первоначального взноса, отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Тем не менее, по его словам, при грамотной реализации инициативы пенсионеры могут получить дополнительный источник дохода, и больший, чем сама пенсия.