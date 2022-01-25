Минфин хочет ввести для НРД административную ответственность

25 января. FINMARKET.RU - Минфинпредлагает дать ЦБ право привлекать Национальный расчетный депозитарий (НРД; имеет статус центрального депозитария) к административной ответственности со штрафами до 1 млн руб. Сейчас, отмечают "Ведомости" , в части кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая применяется к участникам фондового рынка, не упоминается, "несмотря на очевидную общественную опасность таких правонарушений, проистекающую из особой роли центрального депозитария", следует из пояснительной записки к законопроекту Минфина.

Статья 15.29 КоАП, в которую Минфин предлагает добавить НРД, сейчас касается правонарушений в деятельности профучастников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов.

Минфин предлагает ввести для НРДза нарушение частей 9 и 12 статьи КоАП - воспрепятствование проведению Банком России проверок либо неисполнение или ненадлежащее исполнение его предписаний и иные нарушения требований к виду деятельности. Нарушение части 9 предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере 30-50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет или наложение штрафа на юрлиц от 700 тыс. до 1 млн руб. Часть 12 предполагает штраф 1000-3000 руб. для граждан, 10-20 тыс. руб. - для должностных лиц и 300-500 тыс. руб. - для компаний.

НРД (входит в группу МосБиржи) - системно значимая инфраструктурная организация, которая обслуживает ценные бумаги (ведет учет прав, проводит расчеты по сделкам), она также обеспечивает доступ к корпоративной информации, говорится в пояснительной записке. Требования к центральному депозитарию довольно жесткие, но соблюдение регуляторных требований НРД сейчас обеспечивается только контрольно-надзорными полномочиями Банка России (направление предписаний и требований и др.), хотя обычно практика предусматривает для участников рынка еще административные наказания (как правило, в форме штрафов), говорится в документе.

В ряде случаев ЦБ был ограничен в механизмах воздействия на центральный депозитарий направлением предписаний о приведении деятельности в соответствие с регулированием.