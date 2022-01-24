Компаниям РФ упростят выпуск еврооблигаций

24 января. FINMARKET.RU - В России будет упрощеневрооблигаций для отечественных компаний: в апреле Минфин внесет в Госдуму проект изменений в закон о валютном регулировании, который расширит возможности для размещения таких бумаг. Об этом говорится в плане по законопроектной деятельности правительства на 2022 год. В Минфине "Известиям" подтвердили, что планируется облегчить эмиссию еврооблигаций для российских компаний.

Соответствующий документ министерство должно внести в правительство до конца января, а в апреле он будет направлен в Госдуму. Предполагается, чтозакрепит изменения в федеральный закон "О валютном регулировании и контроле" в части увеличения перечня разрешенных операций между резидентами.

"Законопроект направлен на расширение возможностей для выпуска облигаций в иностранной валюте на территориипо российскому праву. Таким образом для компаний выпуск еврооблигаций будет упрощен", - сообщили в Минфине.

Как пояснил "Известиям" глава НАУФОР Алексей Тимофеев, в первую очередь речь идет о возможности расчетов в валюте между формальным эмитентом облигаций, который обычно выступает SPV (то есть специально созданной для таких операций компанией) и инициатором выпуска - материнской фирмой, которая является реальным эмитентом долговых бумаг.

Вторая новация законопроекта - расчеты в иностранной валюте между поручителем по облигациям с резидентами-держателями, отметила директор KPMG Law Екатерина Цибикова. Сейчас такие операции тоже относятся к категории валютных и не могут осуществляться между резидентами в силу прямого запрета. Устранение "конвертационного" барьера снимет операционные и юридические риски с участников эмиссионного процесса и позволит упростить процедуру размещения облигаций в иностранной валюте.

"Законопроект может упростить эмитентам выход на рынок еврооблигаций и потенциально увеличить его емкость за счет новых имен. При этом розничные инвесторы получат новые инструменты для диверсификации своих вложений", - сообщил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков

По словам Тимофеева, частью законопроекта может стать и освобождение нерезидентов от налога на процентный доход при покупке еврооблигаций в России.