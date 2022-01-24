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24 января 2022 года 11:20
Компаниям РФ упростят выпуск еврооблигаций
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Михаил Терещенко/ТАСС
24 января. FINMARKET.RU - В России будет упрощен выпуск еврооблигаций для отечественных компаний: в апреле Минфин внесет в Госдуму проект изменений в закон о валютном регулировании, который расширит возможности для размещения таких бумаг. Об этом говорится в плане по законопроектной деятельности правительства на 2022 год. В Минфине "Известиям" подтвердили, что планируется облегчить эмиссию еврооблигаций для российских компаний. Соответствующий документ министерство должно внести в правительство до конца января, а в апреле он будет направлен в Госдуму. Предполагается, что законопроект закрепит изменения в федеральный закон "О валютном регулировании и контроле" в части увеличения перечня разрешенных операций между резидентами. "Законопроект направлен на расширение возможностей для выпуска облигаций в иностранной валюте на территории РФ по российскому праву. Таким образом для компаний выпуск еврооблигаций будет упрощен", - сообщили в Минфине. Как пояснил "Известиям" глава НАУФОР Алексей Тимофеев, в первую очередь речь идет о возможности расчетов в валюте между формальным эмитентом облигаций, который обычно выступает SPV (то есть специально созданной для таких операций компанией) и инициатором выпуска - материнской фирмой, которая является реальным эмитентом долговых бумаг. Вторая новация законопроекта - расчеты в иностранной валюте между поручителем по облигациям с резидентами-держателями, отметила директор KPMG Law Екатерина Цибикова. Сейчас такие операции тоже относятся к категории валютных и не могут осуществляться между резидентами в силу прямого запрета. Устранение "конвертационного" барьера снимет операционные и юридические риски с участников эмиссионного процесса и позволит упростить процедуру размещения облигаций в иностранной валюте. "Законопроект может упростить эмитентам выход на рынок еврооблигаций и потенциально увеличить его емкость за счет новых имен. При этом розничные инвесторы получат новые инструменты для диверсификации своих вложений", - сообщил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков По словам Тимофеева, частью законопроекта может стать и освобождение нерезидентов от налога на процентный доход при покупке еврооблигаций в России.
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Ключевые слова: РФ, компании, евробонды, выпуск, законопроект
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