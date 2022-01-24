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24 января 2022 года 10:09
ФНС: подразделения не должны злоупотреблять правом вызова налогоплательщика
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 января. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика. Центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов, где говорится о недопустимости вызова налогоплательщика без веских оснований, а также указываются распространенные нарушения и ошибки, которые допускают налоговики, пишут "Ведомости". Нередко проверяющие требуют явиться в инспекцию предоставить документы, уточнить декларации, исправить ошибки в отчетности. Между тем, как указала ФНС в письме "О направлении уведомлений о вызове в налоговый орган", для этого не обязательно вызывать в налоговую, достаточно дистанционно запросить документы. Налоговики вправе вызвать в инспекцию во время камеральных и выездных проверок налогоплательщика, а также проверок у его контрагентов. Письменные уведомления имеют вес нормативных правовых актов. Явка в налоговую строго обязательна. Отказ прийти, непредставление или задержка документов расцениваются как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица - за это могут оштрафовать. Еще одно нарушение - вызов на комиссии по легализации налоговой базы. Это особая форма налогового контроля, когда налогоплательщиков убеждают самостоятельно уточнить декларации и доплатить налоги в бюджет. Такие комиссии проводились с 2013 г., но были формально упразднены в 2020 г. Поэтому проводить такие комиссии в рамках камеральных проверок нельзя, указала ФНС. Аналогичные нарушения инспекции допускают, требуя от налогоплательщиков предоставить документы, указала ФНС во втором письме "Об усилении контроля за истребованием документов". В частности, инспекции запрашивают документы, которые не относятся к предмету проверки и конкретной сделке, ссылаются на проверку, которая уже завершилась. Это усиливает нагрузку на бизнес и нарушает права предпринимателей, указала ФНС. Все эти нарушения необходимо устранить, потребовал центральный аппарат. Руководство региональных управлений должно довести инструкции до проверяющих на местах и обеспечить их исполнение.
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