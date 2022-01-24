Экономисты предлагают увеличить потребление за счет целевых "окрашенных" субсидий

24 января. FINMARKET.RU - Даже рекордные для России темпы роста ВВП в прошлом году (4,5%) оказались ниже среднемировых (более 5,5%). По темпам развития экономикисистематически отстает от остального мира с 2008 года. И это означает, что в экономике есть системные проблемы, которые не решаются уже больше 10 лет, пишет "Независимая газета" . Для россиян эти макроэкономические особенности означают простые вещи: низкий уровень потребления и низкий уровень производства. Чтобы вырваться из хронического отставания, эксперты предлагают резко увеличить стимулирование как производства, так и потребления в стране.

При среднедушевых доходах населения в 40 тыс. руб. в месяц предлагается увеличить среднемесячныедля каждого жителя примерно на 11 тыс. руб. Такие средние выплаты смогут получать все россияне – от младенцев до глубоких пенсионеров. Увеличение доходов населения в среднем более чем на 25% радикально изменит жизнь большинства. Лишь для малой части населения (единицы процентов) доплата 130 тыс. руб. в год покажется малосущественной. Для подавляющей же части населения такие субсидии радикально изменят жизненные перспективы.

Эксперты столыпинского института обещают в этом году переформатировать свои предложения к новой экономической политике.

"Первый блок решений – стимулирование спроса. 10–15 % от ВВП может быть направлено на целевые "окрашенные" выплаты населению в виде сертификатов на медицинские услуги, образование, аналог food stamps в США и льготные кредиты на товары длительного пользования (автомобили, жилье и т.д.)", – предлагают в столыпинском институте. "Второй блок решений направлен на стимулирование предложения (и это поможет избежать инфляции при стимулировании спроса) – это проектное финансирование, поддерживаемый государством выпуск облигаций проектных компаний, гарантированных Институтами развития и сопровождаемый специальным рефинансированием Банка России. Для этого также необходимо включать такие облигации в ломбардный список ЦБ", – отмечается в анонсе новой стратегии.

Институт экономики роста им. Столыпина продолжит разработку стратегических проектов, направленных на развитие в России растущей, конкурентной экономики, основанной на частной инициативе, росте производительности, фокусе на приоритетах и ключевых системных решениях в макроэкономической, налоговой и других регуляторных политиках, пообещал бизнес-омбудсмен Борис Титов.