Компенсации за сдерживание цен на бензин нефтекомпании получат не раньше лета

24 января. FINMARKET.RU - Нефтекомпании смогут получить дополнительные компенсации за сдерживание цен нана внутреннем рынке не раньше лета. Минфин выступил против применения корректировки демпфера задним числом из-за выпадающих доходов, следует из заявления заместителя главы министерства Алексея Сазанова. Последний раз правительство меняло параметры демпфера в прошлом году, пишет "Коммерсант"

В Минэнерго изданию заявили, что ведут совместно с Минфином работу по изменению параметров демпфера в максимально короткий срок.

Суть демпфера заключается в том, что бюджет компенсирует нефтяникам часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной внутренней ценой, если же она оказывается больше, то нефтекомпании доплачивают в бюджет. Правительство решило скорректировать демпфер по бензину для стабилизации оптовых цен на топливо в России в условиях резкого увеличения цен на нефть. Власти следят за тем, чтобы увеличение стоимости топлива в рознице не превышало уровень инфляции, однако в 2021 годувсе же превысили этот показатель.

В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак утверждал, что правительство согласовало новые параметры демпфера. Предполагалось, что условная внутренняя цена будет проиндексирована на 3%, а не на 5%, как это было раньше. Также, если сейчас правительство компенсирует нефтекомпаниям только 68% разницы между экспортной и индикативной ценой, то с 1 января эта доля выросла бы до 83%. Но теперь не исключено, что эти параметры демпфера могут измениться.