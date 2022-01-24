Продовольствие может подорожать из-за дефицита средств защиты растений

24 января. FINMARKET.RU -на(например, на картофель или сахар) могут вырасти. Связано это прежде всего с дефицитом средств защиты растений (СЗР). Ну, и конечно, есть риск, что цены на эти дефицитные средства могут подняться. Не хватит защиты, это уже грозит потерей урожая от 10 до 60%. Сырье для СЗР закупается в основном в Китае, который пытается снизить воздействие на окружающую среду и уменьшает производство неэкологичных товаров. Минсельхоз по примеру минудобрений ввел мониторинг обеспеченности аграриев СЗР, пишет "Российская газета"

Для контроля за ситуацией мониторинг обеспеченности регионов СЗР введен уже с января 2022 года, рассказали "РГ" в Минсельхозе. Ведомство совместно с Минпромторгом "работает над решением вопросов, связанных со своевременным обеспечением аграриев химикатами". Также рассматриваются альтернативные поставки для стабилизации ситуации на рынке СЗР, добавили в министерстве. Такие решения были приняты по итогам заседания в Минсельхозе 13 января. В его ходе Российский союз производителей химических средств защиты растений предупредил о возможном росте цен на СЗР в 2022 году на 20% из-за роста стоимости действующих веществ (сырье для СЗР) и удорожания логистики. По данным Минсельхоза, увеличение цены на гербициды может составить от 20 до 80%, что может привести к снижению их доступности для аграриев. Соответственно, увеличиваются риски сохранности урожая агрокультур, признают в минсельхозе.

зависима от поставок действующих веществ из-за рубежа - у нас они не синтезируются, говорит ведущий эксперт компании Kynetec (Kleffmann Group) Гор Манукян. Около 60% всего ввозимого объема действующих веществ приходится на Китай. По данным эксперта, к концу 2021 года цены на большинство действующих веществ в Китае возросли в полтора-два раза по сравнению с 2020 годом, что было вызвано энергетическим кризисом. Вдобавок сказались логистические проблемы. Пока цены стабилизировались. Но сейчас в Китае набирает обороты "зеленая" повестка, а это более долгосрочный фактор, который будет оказывать влияние на мировой рынок СЗР.