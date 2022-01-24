Малоимущим семьям помогут товарами

24 января. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает стимулировать спрос на отечественную продукцию. Это можно делать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, в частности детскую продукцию. Ведомство готово обсудить этот подход в правительстве. Об этом сказано в материалах министерства, которые 20 декабря 2021 года были направлены в Госдуму. Минпромторг подготовил ответы на вопросы депутатов в преддверии правительственного часа в нижней палате парламента. Их подписал глава ведомства Денис Мантуров, пишут "Известия"

"Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию, - указал министр в документе. - Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары".

Мантуров говорил о стимулировании потребительского спроса на российские детские товары и на Совете при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года. "Надо и дальше поддерживать производство продукции для детей, снижать долю импорта, использовать инструменты стимулирования спроса на российские товары. К примеру, увязывать меры имущественной поддержки семей с детьми с требованиями - часть средств тратить на приобретение детской продукции именно отечественного производства, - отметил он. - Хороший аналог такого подхода - это проект "Пушкинская карта".

Речь идет о средствах, которые может получить молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги можно потратить только на культурные мероприятия. В 2021 году это было 3 тыс. рублей, в 2022 году - 5 тыс. рублей.

Министр уточнил, что в таких категориях, как одежда, обувь, спортивные товары, львиная доля потребления приходится на зарубежную продукцию. Как правило, речь идет о китайских товарах.

Согласно протоколу по итогам совета, правительству рекомендовали проработать вопрос о возможности организации таких мер поддержки потребительского спроса на российские детские товары.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сказали, что сейчас министерство прорабатывает этот вопрос. Более предметные комментарии в министерстве обещали дать, как только сформируют окончательную позицию.