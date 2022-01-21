Сотовые операторы займутся обслуживанием электросчетчиков

21 января. FINMARKET.RU -займутся установкой и обслуживанием электросчетчиков - они начинают предлагать энергетическим компаниям "умные" системы учета электроэнергии. С 1 января ввступили в силу требования закона об "умных" счетчиках, предписывающие устанавливать и вводить в эксплуатацию такие приборы, подключающиеся к интеллектуальным системам учета электроэнергии и дистанционно передающие показания энергосбытовым компаниям в автоматическом режиме.

Поскольку речь о построении систем интернета вещей (IoT),и обслуживание таких счетчиков может стать новым бизнесом для сотовых компаний, рассказали "Известиям" их представители.

Так, МТС разработала комплексное решение, включающее полный цикл сбора данных. В него входят электросчетчик с модулем для подключения к сотовой сети по технологии NB-IoT, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), средства для передачи трафика данных, отметил представитель оператора Алексей Меркутов.

По предварительной оценке "ТМТ консалтинга", в 2021 году в РФ насчитывалось около 30 млн устройств, подключенных к интернету вещей (+15% к 2020 году). Выручка от услуг связи для этих неодушевленных пользователей (connectivity) составила около 11 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Это около 1% от всей выручки сотовых операторов, отметила аналитик "ТМТ консалтинга" Ирина Якименко. Ежегодно в России будет появляться около 10 млн "умных" счетчиков, оценила она: около 1 млн в новостройках и около 9 млн в старом жилом фонде. Очевидно, темпы роста выручки сотовых операторов от услуг связи для IoT с массовым появлением "умных" счетчиков увеличатся, считает Якименко.

Однако, отмечает она, счетчики будут подключаться не только по сотовым сетям, но и с помощью альтернативных технологий, например LoRaWAN, WiFi и других.

Президент Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного ФО, зампред научно-экспертного совета по энергетике Совфеда Владислав Озорин считает нецелесообразным разрешать операторам связи заниматься продажей и установкой "умных" счетчиков: в соответствии с требованиями ФЗ-52 за установку интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ отвечают энергосбытовые компании. Вопросы установки таких приборов - задача не только ресурсоснабжающих организаций, но и администраций регионов и муниципальных образований, отметил парламентарий. В то же время он признал, что технология NB-IoT, которую используют сотовые компании, оптимальна для приборов, передающих с определенной периодичностью небольшие объемы информации, в том числе электросчетчиков.

Общий рынок приборов учета электроэнергии в перспективе до 2035 года он оценил примерно в 75-100 млн штук.