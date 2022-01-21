Игрушки хотят признать товаром первой необходимости

21 января. FINMARKET.RU -могут стать товаром первой необходимости. С такой инициативой выступили сенаторы, чтобы помочь российским производителям увеличить свою долю на рынке, объем которого в 2021 году, несмотря на пандемию, вырос на 5%, пишут "Известия".

На отечественные компании, по оценкам экспертов, приходится всего четверть рынка. Однако отечественные производители игрушек могли бы обеспечивать 80% потребностей российских детей, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Но без государственной поддержки нарастить объем производства и увеличить долю на рынке с нынешних 30% они не смогут.

"Мы предлагаем правительству рассмотреть вопрос включения игрушек в перечень непродовольственных товаров первой необходимости и разработать отдельную программу "Игрушки и товары для детства", — сказала сенатор.

Это одно из предложений, выработанных по итогам работы Совета при президентепо реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, отмечает в беседе с "Известиям"» член совета, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

"Сейчас доля российских производителей детских товаров составляет не более 27%, а по некоторым сегментам, например по игрушкам, товарам для новорожденных, она совсем маленькая, менее 10%", — подчеркивает она.

В числе решений, которые Совет при президенте РФ принял по итогам обсуждений на площадке верхней палаты парламента (документ имеется в распоряжении "Известий") — разработка мер по "предотвращению производства и распространения контрафактных товаров для детей (...), включая усиление контроля за распространением таких товаров". По разным оценкам, доля контрафакта на российском рынке игрушек и детских товаров варьируется от 25 до 40%.

Речь идет также о стимулировании закупок продукции отечественных производителей с использованием бюджетных средств (например, при реализации госпрограмм) и о повышении потребительского спроса на них в рамках поддержки семей с детьми, "в том числе с использованием опыта реализации проекта "Пушкинская карта".

Кроме того, планируется рассмотреть возможность расширить перечень товаров для детей, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, а также "предусмотреть механизмы развития индустрии детских товаров в региональных программах развития промышленности".

Отечественным производителям необходимы системные и долгосрочные программы поддержки тех инвестиционных программ, которые они реализуют в сфере модернизации и развития производства, подготовки кадров, внедрения новых технологий, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Мы надеемся, что хорошим стимулом для спроса на отечественную продукцию станут программы оснащения системы образования, — отмечает собеседница «Известий». Однако, по ее мнению, наиболее долгосрочной и эффективной программой поддержки могли бы стать имущественные меры поддержки семей с детьми. Таким образом каждый "социальный" рубль станет "промышленным" рублем: на заработанные деньги компании смогут наращивать производство и выпускать новую продукцию, добавляет Антонина Цицулина.

По данным маркетингового агентства ROIF Expert, в 2019 году выпуск продукции российских производителей игр и игрушек увеличился на 22%, в 2020 году — на 20%, а в 2021-м — на 34,4%.