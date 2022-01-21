Мошенники стали представляться будущей жертве сотрудниками БКИ

21 января. FINMARKET.RU - Телефонныене устают придумывать новые сценарии общения с потенциальными жертвами взамен устаревших. Очередную схему телефонного мошенничества, ставшую популярной у злоумышленников, выявил Банк России. Так, жертву убеждают оформить кредит, а затем переводят эти деньги на свой счет. Схема мошенничества предусматривает два этапа, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ЦБ.

гражданину звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. Во время разговора звонящий узнает, услугами каких банков пользуется жертва, а чтобы войти в доверие интересуется, не терял ли гражданин документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо паспортные данные.

Через короткое времягражданину снова звонят и уже могут представляться якобы сотрудником службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких родственников неизвестные лица оформляют кредит. Чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданину необходимо как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным. Для убедительности злоумышленники просят гражданина действовать побыстрее и ни в коем случае никому не рассказывать про оформление кредита и его целях, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Злоумышленники убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой.

Схема завершается тем, что гражданина просят перечислить кредитные деньги на "спецсчет", который укажет звонящий. В большинстве случаев жертва под влиянием мошенников переводит деньги на счета злоумышленников, внося их через банкомат или платежный терминал. В результате злоумышленники в течение 3-5 дней могут убедить жертву оформить несколько кредитов в разных банках, обналичить деньги и через банкомат внести их на счета злоумышленников.

Последние для обхода проверок со стороны банков (антифрод-систем) просят жертв единовременно за одну операцию вносить на "специальные счета" не более 15 тысяч рублей. Однако общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, рассказывают в ЦБ.