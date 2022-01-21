ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий

21 января. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить набор "санкций" для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной.

Так,подготовила проект поправок к закону "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57-ФЗ), серьезно расширяющих наказание за нарушение его требований.

Этот закон регулирует сделки, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием, отмечает "Коммерсант"

Среди ключевых требований - сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной - тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. Однако "откатить назад" удается не всегда - например, если компания-продавец ликвидировалась. В таком случае суд может лишить иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров стратегического

В ФАС "Ъ" сообщили, что служба ежегодно "участвует не менее чем в десяти судебных делах в связи с нарушением иностранными инвесторами 57-ФЗ".

Как следует из пояснительной записки к подготовленному проекту, ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок, а также возмещение ущерба отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны.

По мнению службы, эта цель может быть достигнута только путем изъятия в доходприобретенных с нарушением закона акций, предоставляющих иноинвестору прямой или косвенный контроль над "стратегом".

Сейчас, согласно ст. 169 ГК, суд может взыскать в доход РФ все полученное сторонами по ничтожным сделкам, если они действовали умышленно, но лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Именно это и предлагает ФАС - закрепить в 57-ФЗ, что в случае несоблюдения его требований при покупке акций, дающих иностранному инвестору контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение, "суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки в соответствии с гражданским законодательством, в том числе может взыскать в доход РФ приобретенные в результате совершения такой сделкиили доли". Также инвестор может лишиться и других прав, позволяющих осуществлять контроль над предприятием, например возможности назначать состав органов управления.