Банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки

21 января. FINMARKET.RU - Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. Об этом "Известиям" рассказали два источника на банковском рынке, информацию подтвердили в финансовых организациях и ЦБ.

До мая 2021 года перечень адресов массовой регистрации размещался на сайте ФНС и был интегрирован в автоматизированные банковские системы, пояснила начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова. Затем, по словам источника "Известий" на банковском рынке, он перестал работать. Теперь налоговики планируют запустить новый автоматизированный сервис с аналогичной функцией.

Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили "Известиям" в ЦБ. В регуляторе полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа "знай своего клиента" или оценке риска компании.

В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили "Известиям" в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. В этой связи сервисы Налоговой службы, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, в том числе на предмет наличия признаков технических компаний, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге.

Регистрация фирмы по одному адресу со множеством других юрлиц - один из признаков компании-однодневки, который в числе первых появился в рекомендациях ЦБ по выявлению таких организаций, рассказал "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Однако он пояснил, что это лишь один критерий, который может привести к каким-либо действиям или ограничениям со стороны кредитной организации только в совокупности с другими. Например, если собственник торгового центра позволяет продавцам зарегистрировать свой бизнес в этом здании, то по одному адресу может вполне легально работать сразу несколько фирм.

Автоматизированный сервис проверки адресов юрлиц на массовость высоко востребован банками для качественного выполнения требований "антиотмывочного" закона и Банка России, подтвердил Войлуков. Это важно как при приеме компании на обслуживание, так и при совершении денежного перевода в адрес сомнительной организации - в этом случае банк должен удостовериться, что контрагент надежен, отметил он.