Тарифные компании против ежегодного увеличения МРОТ

21 января. FINMARKET.RU - Бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. до 2030 г. - с такой инициативой объединение в 2021 г. обращалось к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Свою позицию компании обозначили на состоявшемся на прошлой неделе заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК), где обсуждалось предложение ФНПР. О негативной реакции компаний на инициативу объединения работников , "Ведомостям" рассказали три участника совещания.

В частности, работодатели из тарифообразующих отраслей (предприятия электроэнергетики, ЖКХ, транспорта и др.) не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты, передал позицию РСПП один из участников встречи. По словам собеседника, основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции. Аналогичную с ним позицию высказали представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики "ЭРА России".

В частности, среди причин, о которых говорил представитель РЖД, - возможный рост тарифов на перевозки и увеличение финансовой нагрузки на госкомпании. Доведение МРОТа до 50% (именно такую цель предлагала достичь ФНПР) от медианной зарплаты приведет к дополнительным расходам на фонд оплаты труда работников РЖД в размере 40 млрд руб. в год, уточнил собеседник "Ведомостей".

Представитель РСПП отметил, что позиция основана на опросе среди работодателей, у которых ценообразование их продукции регулируется государством. В объединении считают необходимым при принятии любых решений, касающихся установления размера МРОТа, основываться на конкретных расчетах, говорит собеседник: новый подход к определению МРОТа совсем недавно утвержден и следует проанализировать, как зарекомендует себя новый механизм.

С 2021 г. методика установления МРОТа в России изменена - теперь показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая - выше. Хотяв субъектах и не может быть ниже этой общей по стране величины, в зависимости от региона уровень минимальной заработной платы (МЗП; наименьшая величина оплаты труда, допустимая в субъекте) может отличаться. С 1 января 2022 г. МРОТ составляет 13 890 руб., а минимальная зарплата в Москве - 21 371 руб., в Санкт-Петербурге - 21 500 руб., в Республике Алтай - 13 890.

У Минтруда идеологических возражений идея ФНПР не вызывает, но ведомство также не готово однозначно поддержать или выступить против предложения о повышении соотношения МРОТа и медианы на 1 п. п. ежегодно. Как следует из ответного письма замминистра Алексея Вовченко в адрес ФНПР, Минтруд считает необходимым провести консультации с субъектами России и работодателями, чтобы оценить возможности повышения соотношения МРОТа и медианной зарплаты, пишет Вовченко. Нужно оценить, во-первых, насколько субъекты готовы повышать минимальную оплату труда, а во-вторых, как это будет воспринято бизнесом в отраслевом разрезе, т. е. по видам экономической деятельности, подчеркивает замминистра.

В течение 2022 г. в рамках работы РТК по регулированию социально-трудовых отношений нужно инициировать серию совещаний по повышению минимальных уровней оплаты труда в отраслевых соглашениях, уточняется в письме.