В закон о маркировке и учете животных включат домашних питомцев

20 января. FINMARKET.RU - Кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом "Известиям" со ссылкой на Минсельхоз сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, Минсельхоз подготовит поправки в"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Этим документом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. Однако в нынешней редакции касается только сельхозживотных. О том, что это будет исправлено, говорится в ответе Минсельхоза депутату, который обратился с этим вопросом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

"Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев", - говорится в документе, который имеется в распоряжении газеты.

В нем уточняется, что и указанное поручение, и законопроект направлены на регулирование одной сферы отношений, поэтому доработать документ планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Между тем изначально нормы разрабатывались в России для учета и маркировки в том числе домашних питомцев.

Как отметил Бурматов, отсутствие учета домашних питомцев тормозит вступление в силу целого ряда норм Федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

В настоящее время в законопроекте указан перечень из 14 видов сельхозживотных, находящихся в личных и фермерских хозяйствах. В их числе коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы, рыбы. Согласно статданным, на которые ссылается министерство, это больше 600 тыс. особей.

Нормами подразумевается, что их учет будет вестись бесплатно ветслужбой, а также ее аттестованными специалистами. А вот за маркировку владельцам придется заплатить. Ее стоимость будет зависеть от выбранного средства.

Вся информация о животных, в том числе домашних, будет содержаться в единой федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, говорится в ответе Минсельхоза депутату Бурматову.