В Минэкономразвития против передачи данных о трафике абонентов Роскомнадзору

20 января. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития раскритиковали проект приказа Роскомнадзора, подразумевающий передачу данных о трафике абонентов службе для исполнения закона о "суверенном рунете", пишет "Коммерсант"

В проекте Роскомнадзора предполагается, что операторы связи и компании, имеющие технологические сети и номера автономных систем (ASN — номер, который получают компании для своих автономных сетей в интернете), будут передавать в службу данные о подключаемых сетях и оборудовании корпоративных пользователей, а также о максимальном и минимальном объеме исходящего и входящего трафика всех абонентов. Нынешняя версия закона о «суверенном рунете» не содержит определения состава данных, которыеможет получить от операторов.

В своем отзыве Минэкономразвития поясняет, что операторы не отслеживают объем максимального трафика. «Такая информация динамически изменяется, в связи с чем сведения о потребляемом исходящем трафике не являются пригодными для анализа», а выполнение требований «приведет к дополнительным расходам операторов», говорится в отзыве. В связи с этим министерство предложило исключить требование из проекта приказа.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что информация об объеме трафика необходима для своевременного планирования работ по установке и производительности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).