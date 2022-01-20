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20 января 2022 года 09:21
В Минэкономразвития против передачи данных о трафике абонентов Роскомнадзору
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DPA\ТАСС
20 января. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития раскритиковали проект приказа Роскомнадзора, подразумевающий передачу данных о трафике абонентов службе для исполнения закона о "суверенном рунете", пишет "Коммерсант". В проекте Роскомнадзора предполагается, что операторы связи и компании, имеющие технологические сети и номера автономных систем (ASN — номер, который получают компании для своих автономных сетей в интернете), будут передавать в службу данные о подключаемых сетях и оборудовании корпоративных пользователей, а также о максимальном и минимальном объеме исходящего и входящего трафика всех абонентов. Нынешняя версия закона о «суверенном рунете» не содержит определения состава данных, которые Роскомнадзор может получить от операторов. В своем отзыве Минэкономразвития поясняет, что операторы не отслеживают объем максимального трафика. «Такая информация динамически изменяется, в связи с чем сведения о потребляемом исходящем трафике не являются пригодными для анализа», а выполнение требований «приведет к дополнительным расходам операторов», говорится в отзыве. В связи с этим министерство предложило исключить требование из проекта приказа. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что информация об объеме трафика необходима для своевременного планирования работ по установке и производительности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).
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Ключевые слова: Россия, абоненты, трафик, Роскомнадзор
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