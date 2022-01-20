Эксперты назвали условия для роста ВВП выше 3%

20 января. FINMARKET.RU - Для достижения роста выше 3% необходимо соблюдение трех условий: восстановление активности в сфере услуг до допандемийного уровня, увеличение госинвестиций в экономику и смягчение ограничений сделки ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре "ВТБ капитала", с которым ознакомились "Ведомости" . Хотя выполнение любого из этих пунктов в отдельности вполне возможно, их одновременная реализация маловероятна, считают авторы доклада.

Минэкономразвития ожидает роста ВВП по итогам 2021 г. ориентировочно на 4,4-4,5% и на 3% в 2022 г., согласно сентябрьскому прогнозу. "ВТБ капитал" прогнозирует рост экономики на 2,4% в 2022 г. Согласно консенсус-прогнозу "Ведомостей", аналитики ожидают роста в пределах 2,3%. Никто из опрошенных "Ведомостями" экономистов не прогнозирует роста ВВП выше 2,8%.

Согласно обновленному в среду прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,0-2,3%, инвестиции в основной капитал - на 3,0-3,5%. Реальные зарплаты, по оценкам института, увеличатся на 1,5-2%, а реальные доходы населения - на 2-2,2%.

Рост ВВП вряд ли достигнет 3%, отмечает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Рост экономики на 3% и более крайне маловероятен, учитывая напряженную ситуацию на рынке труда и ужесточение денежно-кредитной политики, согласен директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг: чтобы расти темпом выше мирового, нужно повышать производительность труда, чего сложно добиться без увеличения прямых иностранных инвестиций. Официальный прогноз правительства с высокой вероятностью будет снижен, уверен аналитик.

России восстанавливается неравномерно, отмечается в обзоре. Финансы, торговля и строительство опережают остальные отрасли. Добыча полезных ископаемых, транспорт и отчасти производственный сектор отстают в основном из-за ограничений ОПЕК+. Сельское хозяйство пострадало от неблагоприятной погоды. Сфера услуг восстанавливается медленно из-за антиковидных мер.