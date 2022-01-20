Ритейлеры начали продавать продукты по закупочной стоимости

20 января. FINMARKET.RU - Всё больше торговых сетей начали продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее. Торговая сеть "Верный" ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины. Об этом "Известиям" рассказали в компании. Там добавили, что мера коснулась хлеба, молочных продуктов, макарон, круп, колбас, мяса курицы и другого.

В "Ленте" наценка на социально значимые товары не превышает 10%, а нижний уровень может достигать нуля, сказали "Известиям" в пресс-службе компании. Уже какое-то время "Ашан" применяет минимальную торговую наценку, а некоторые продукты из списка социально значимых ритейлер продает по цене ниже закупочной, сказали в сети. Там уточнили, что речь об овощах, сахаре, подсолнечном масле и других товарах.

В начале года стало известно, что две крупнейшие продуктовые сети в РФ добровольно пошли на ограничение своей наценки на товары. В X5 group заявили, что с 12 января и до конца года надбавка на 20 товарных категорий не будет превышать 10%. Конкретную продукцию компания будет определять ежемесячно. Об этом торговая сеть уведомила ФАС. "Магнит" готов пойти на аналогичный шаг - зафиксировать наценку на уровне не более 10% на товары первой необходимости, сообщила компания регулятору. Речь о примерно 200 позициях из 25 категорий, сказали изданию в компании. Там добавили, что доля этой продукции может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в денежном выражении.

Сейчас ритейлеры дорабатывают свои предложения, ФАС ждет их окончательные версии для дальнейшей оценки, сказали "Известиям" в службе. В целом ведомство поддерживает инициативы по ответственному поведению компаний, добавили там.

Минпромторг обсуждал с торговыми сетями возможность установления максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, сказал "Известиям" замглавы ведомства Виктор Евтухов. В 2021 году, согласно данным Росстата, средняя надбавка на товары составила не более 17,6%. "Снижение наценки на популярные и востребованные товарные позиции - это всегда конкурентное преимущество торговли и способ выиграть покупательский трафик, - добавили в министерстве. - Что же касается наценок на так называемые премиальные продукты,свободен принимать любые решения, которые диктуют законы рынка".

Эксперты подчеркнули: товары, на которые ритейлеры понижают наценки, входят в продуктовую корзину Росстата, используемую для расчета официальной инфляции. Поэтому такая мера может снизить показатель на 0,2-0,3% в годовом выражении. Но эффект может быть формальным, ведь не исключено, чтона более дорогую продукцию всё же вырастут, указали специалисты.