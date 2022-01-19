Мошенники отрабатывают схему создания клонов предприятий и фирм

19 января. FINMARKET.RU - О всевозможных схемах обмана граждан телефонными мошенниками сегодня знают все. Но, похоже, что вектор обмана начал меняться. Если поначалу жертвами жуликов были жители крупных городов, то позже основной напор мошенников переместился в регионы. И вот теперь наметилась новая тенденция - обманщики решили поменять жертв. Как пишет "Российская газета", стало заметно, что от афер с обычными гражданами они берут направление на организации, фирмы, предприятия.

Чужая электронная подпись стала у мошенников эффективным инструментом для кражи денег. Так, одна московская небольшая фирма получила "письмо счастья" от налоговой инспекции, которая безапелляционно требовала уплаты задолженности. Директор начал разбираться и с изумлением обнаружил, что по документам налоговой в его небольшой конторе есть еще один директор, рассказывает историю одного такого мошенничества "РГ". Сообразив, что действовали, настоящий директор побежал за защитой в полицию. Там заявление приняли. Но на этом, собственно, все и закончилось. Пришлось директору самому искать концы. Постепенно стала понятна схема, по которой действовали мошенники: получив в некой екатеринбургской конторе электронную цифровую подпись настоящего директора, они направили в налоговую на регистрацию новый устав, в котором уже фигурировал новый директор. Потом были сделаны декларации по НДС и представлены в налоговую инспекцию. Сделано это было по телекоммуникационным каналам связи через специализированных операторов связи - двух ООО. Фальшивые декларации были подписаны сертификатом ключа электронной подписи, выпущенным по поддельным документам еще одной московской фирмой.

Такая схема обмана уже работает. В прошлом году силовики не раз сообщали об обысках в компаниях, выдающих электронные цифровые подписи, пишет "РГ".

Активнее же всего сейчас работают сайты-двойники. Одно такое дело расследует СК. Оно о том, как за несколько лет было создано более 300 сайтов-двойников. Это были сайты Большого и Мариинского театров, военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", ФК "Спартак Москва" и других. Через эти ресурсы продавались по весьма завышенной цене билеты. Следствие подсчитало: наторговали сайты больше чем на 1 млрд рублей. Оператором доменных имен были иностранные компании. Торговля шла через кол-центры в Москве и Владимире.