За использование земли не по назначению придется платить повышенные налоги

19 января. FINMARKET.RU - Представители Ассоциации юристов России сообщили о важных новациях для дачников. В частности: владельцы земельных участков начнут платить повышенныезаземли не по назначению. Зато, как рассказала член АЮР Мария Спиридонова, важные новеллы будут внедрены в поставке электричества для дачников. Так, для подключения к электросети дачники могут подавать заявления в сетевую компанию напрямую. Раньше обратиться с заявлением могли только садоводческое или огородническое товарищество, напоминает "Российская газета"

Также Спиридонова отметила, что до 1 марта надо зарегистрировать свои участки тем дачникам, чьи участки стоят на так называемом временном учете. По словам юриста, изменения связаны с тем, что до 2015 года кадастровый учет в реестре ЕГРН велся отдельно от регистрации права на недвижимость, что создавало путницу до сегодняшнего дня. Так, когда земельный участок ставился на кадастровый учет, сведения о нем указывались как "временные". Статус "временный" снимался тогда, когда в ЕГРН появлялась запись о регистрации прав на этот участок (право собственности, аренды и.т.д). После 2015 года произошло объединение ведения кадастрового учета и регистрацию прав. Для участков со статусом "временный" отведен период времени для их существования до 1 марта 2022 года. Если не успеть зарегистрировать право собственности на такие участки, то они будут аннулированы, их снимут с кадастрового учета, говорит юрист.

В свою очередь, руководитель коммерческой практики адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесникова сообщила, что с нового года повышается налоговая ставка для владельцев земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, если участки используются не по целевому назначению. Кроме того, повышенный налог будет платиться в случае выявления факта использования этих участков в предпринимательской деятельности. Во всех таких случаях будет применяться "повышенная" ставка земельного налога в пределах 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Ранее эта ставка не могла превышать 0,3% от их кадастровой стоимости.