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19 января 2022 года 09:17
Операторы связи перетряхивают архивные тарифы
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19 января. FINMARKET.RU - "Вымпелком" вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, то же планируют сделать "МегаФон" и Tele2, пишет "Коммерсантъ". Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10-12%. Повышением цен операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, мнение которого приводит "Ъ". По его словам, основная метрика мобильного тарифа - это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть даже дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя (ARPU) выше, так что операторы будут в выигрыше. Сейчас ситуация на телекоммуникационном рынке благоприятна для повышения цен, поскольку все операторы "большой четверки" заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы, считает Либин.
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