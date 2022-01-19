Операторы связи перетряхивают архивные тарифы

19 января. FINMARKET.RU - "Вымпелком" вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, то же планируют сделать "МегаФон" и Tele2, пишет "Коммерсантъ". Эксперты связывают рост цен нас общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10-12%.

Повышением цен операторы стимулируют абонентов переходить на новые, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, мнение которого приводит "Ъ". По его словам, основная метрика мобильного тарифа - это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть даже дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя (ARPU) выше, так что операторы будут в выигрыше. Сейчас ситуация на телекоммуникационном рынке благоприятна для повышения цен, поскольку все операторы "большой четверки" заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы, считает Либин.