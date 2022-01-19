Около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

19 января. FINMARKET.RU - Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), на которое ссылаются "Известия".

"Объемы потребкредитования продолжают расти. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 млн потребкредитов, что на 5% больше, чем годом ранее, — прокомментировал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. — По данным исследования КонфОП, большинство россиян берут кредит для погашения уже имеющейся задолженности. Это означает высокую степень закредитованности заемщиков, которые оказываются не в состоянии справиться со своими долговыми обязательствами".

Глава КонфОП подчеркнул, что в результате такого «повторного» кредитования граждане лишь увеличивают кредитную нагрузку, всё больше загоняя себя в финансовую петлю.

При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.

По мнению представителя НРА, в случае если ЦБ начнет применять ограничения во второй половине этого года на выдачу рискованных кредитов, то можно ожидать некоторого снижения их доступности. Также вероятен рост процентных ставок и ужесточение требований к заемщикам.

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева обратила внимание еще на одну опасность для заемщиков.

"Ситуация гораздо плачевнее и опаснее, чем видится на первый взгляд. К сожалению, в общем объеме заемщиков, перекредитовывающихся для обслуживания своих прежних долгов, примерно треть тех, кто обращаются за заемными средствами уже не в банки", — сообщила она. По словам Евгении Лазаревой, анализ дел по банкротству физлиц показывает, что некоторые дефолтныев своей кредитной истории имеют два-три крупных кредита, иногда несколько кредиток и 20–30 займов в МФО.

"Важно объяснить должникам, чего делать не стоит ни в коем случае. Если потребитель не справляется с долгами, не смог перекредитоваться и реструктуризовать свои банковские долги, то ему под страхом смерти нельзя идти за деньгами в МФО. Этот инструмент уже не для них и ситуацию исправить не поможет, а наоборот", — уточнила эксперт.

Имеется в виду, что микрозаймы, причем самые долгосрочные, гораздо короче и дороже, чем банковские кредиты.

Правда, как напомнила пресс-служба Центробанка в ответ на запрос "Известий"», заемщики не потеряют возможность рефинансировать ранее полученные кредиты либо их реструктурировать.