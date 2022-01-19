Зарплаты бюджетников в отстающих субъектах подтянут

19 января. FINMARKET.RU - Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах, на сокращение межрегионального разрыва в окладах потребует 1,5 трлн рублей за три года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Как отмечает издание, по сути, речь идет о повышении ставок сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих по этому параметру субъектах. Обсуждение ведется в рамках рабочих групп по четырем направлениям: здравоохранение, образование, наука и культура, они созданы на базе профильных министерств – Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава и Минпросвещения.

Несмотря на улучшение ситуации с зарплатами сотрудников бюджетной сферы в результате выполнения майских указов 2012 г., проблема все еще актуальна и ее решение – одна из приоритетных задач правительства, отметил близкий к правительству собеседник. В реальности зарплаты бюджетников не сравнялись с заработками на рынке по крайней мере в отдельных категориях, а разрыв в доходах между сотрудниками одной и той же квалификации от региона к региону может отличаться в несколько раз. Поскольку выравнивание потребует колоссальных средств из бюджета, его проведут в соответствии с принципами социального казначейства, добавил источник. В частности, зарплаты будут увеличивать сотрудникам из регионов, отраслей и непосредственно профессий, наиболее отстающих по этому параметру, резюмировал собеседник "Ведомостей".

Пока власти находятся в процессе подготовки конкретных механизмов сглаживания дифференциации. Минобрнауки совместно с Минтрудом и ПФР до весны должны собрать информацию о различиях в оплате труда в зависимости от должностей и квалификации, уточнил другой источник газеты, близкий к правительству. Кроме этого, по его словам, правительство планирует запустить пилотный проект по реформированию системы оплаты труда научных сотрудников более чем в 100 отобранных федеральных учреждениях.

Как следует из данных Росстата, дифференциация номинальной средней заработной платы для ряда профессий бюджетной сферы за девять месяцев 2021 г. находилась на максимуме с 2013 г. Например, у учителей разница между минимальной и максимальной средней зарплатой по регионам России равна 5,3 (в 2013 г. – 4,6), у врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование, – 5 (в 2013 г. – 3,45). При этом у ряда работников социальной сферы и науки дифференциация снизилась к 2021 г. (данные за девять месяцев). Например, у преподавателей вузов – до 3,2 с 4,2 в 2013 г., у работников организаций дополнительного образования детей – до 5,5 с 6,3, у работников учреждений культуры – до 4,5 с 5,1. Среди регионов традиционно самые высокие зарплаты у работников бюджетной сферы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, самые низкие – в регионах Кавказского федерального округа (Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии), а также в Калмыкии, Бурятии, Алтайском крае.

Изменения в зарплатах для работников бюджетной сферы окажут положительное влияние на рост общего уровня заработной платы по стране и – потенциально – мультипликативный эффект на зарплаты в других отраслях, подчеркивают эксперты.