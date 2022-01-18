Медиарейтинг банков за 2021 год

Крупнейшиев 2021 году сохранили лидирующие показатели присутствия в медиаполе российского банковского сектора, который прошел второй год пандемии без особых потрясений.

Среди основных инфоповодов года - тема экосистем. Банкиры в течение всего года дискутировали, должен ли банк оставаться банком в классическом понимании или эволюция трансформирует его в экосистему.

Много новостей было посвящено теме ипотечного кредитования в РФ и пролонгированию льготных программам господдержки ипотеки. Резкий рост этого вида кредитования стал причиной роста кредитования в целом в РФ в 2021 году, а также поводом для беспокойства Центробанка, подметившего признаки перегрева и увеличения долговой нагрузки населения.

Популярной стала тема продажи санируемых кредитных организаций в РФ. Большое количество новостей посвящено продаже Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) и подготовке сделки с еще одной кредитной организацией банком "Открытие".

В числе тем-лидеров по числу новостей в банковском медиаполе - тема мисселинга и недобросовестных практик. Центробанк в 2021 году заявил, что будет увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, то есть продажи одного финансового продукта под видом другого. По всем выявленным нарушениям будут применяться необходимые надзорные меры - вплоть до восстановления прав граждан.

По итогам 2021 года Сбербанк стал лидером рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Банк получил 665 367 упоминаний против 678 385 в 2020 году. Второе место занимает ВТБ с результатом вдвое меньшим - 326 508 (310 411 в 2020 году). На третьем месте - ФК "Открытие", который получил 142 008 упоминаний (114 675 в 2020 году).

В рейтинге по охвату аудитории первое место также занял Сбербанк с результатом 475,8 млн (571,9 млн в 2020 году). На второй строчке - ВТБ, охват которого по итогам 2021 года составил 465,3 млн (575 млн в 2020 году). На третьем месте находится Газпромбанк - 280,7 млн (253,1 млн в 2020 году). Первую строчку рейтинга заметности третий год подряд занял Сбербанк, сократив показатель 2020 года меньше, чем на 1%. Серебряным призером стал ВТБ, который также уменьшил свой показатель на 4%. С пятой строчки рейтинга на третью поднялся ФК "Открытие" увеличив индекс заметности более чем на 28%.

Заметным инфоповодом в 2021 году о Сбербанке стала новость о том, что прибыль банка по международным стандартам бухгалтерской отчетности за первое полугодие выросла более чем в 2 раза и составила почти 630 млрд рублей. По словам финансового директора компании Александры Бурико, такие результаты отражают в том числе быстрое восстановление российской экономики, при этом выручка всех нефинансовых сервисов Сбер за 2 раза два квартала достигла 75 млрд рублей.

Широко освещалось в СМИ объявление Сбербанка о выплате рекордных дивидендов по итогам 2020-го года. Общая сумма дивидендов составила 422 млрд рублей, это 18 рублей 70 копеек на одну акцию.

Еще одним заметным инфоповодом о Сбербанке стало интервью главы компании Германа Грефа телеканалу "Россия 1". Во время разговора обсуждался механизм возврата гражданам социальных выплат, списанных банком по исполнительным производствам, а также страховые программы для школьников и льготная семейная ипотека.

Широко тиражировалась новость о внедрении банком ВТБ оплаты проезда в метро по биометрии лица. По словам Андрея Костина, президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ", проект такого масштаба, когда охвачены все станции мегаполиса, будет первым в мире. Продукт был запущен осенью и в дальнейшем систему могут использовать в других сферах жизни, например, при посещении музеев и театров. Это сократит очереди и повысит уровень безопасности.

Важным инфоповодом стала новость о внедрении в банке нового сервиса. Он дает возможность в банковском мобильном приложении сгенерировать QR-код, получатель которого сможет снять наличные в банкомате. По словам начальника управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергея Панюшкина, сервис будет особенно полезен, когда кому-то срочно нужны деньги, но у него по каким-либо причинам нет доступа к банковским картам и счетам.

Еще одним заметным инфоповодом для ВТБ стала новость о том, что банк профинансирует программу одного из крупнейших горно-металлургических предприятий Узбекистана. Соглашение о сотрудничество с Навойиским комбинатом было подписано на Экономическом форуме Узбекистана в Ташкенте. В рамках договора ВТБ предоставит предприятию кредит - миллиард долларов США сроком на пять лет. "Предприятие ключевое для Узбекистана, оно дает примерно двадцать процентов всех бюджетных поступлений в казну. Планируется, что с помощью этого кредита производство может быть увеличено примерно на тридцать процентов и превысить сто тонн в год. Я думаю, что это для нас первая, но далеко не последняя сделка по финансированию и кредитованию Узбекистана", сказал Андрей Костин, президент - председатель правления ВТБ.

Интервью вице-президента "ФК Открытие" Андрея Карасева стало наиболее популярным инфовоподом о банке в прошлом году. В интервью он рассказал о вкладе лизингового бизнеса в общие показатели группы и главных трендах развития этого сегмента финансового рынка в России. Он также сообщил, что банк ведет подготовку к проведению IPO.

Также широко освещались в СМИ ключевые ошибки при накоплении денег, о которых рассказал президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. По мнению экс-министра финансов, россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы. "Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку - получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия - это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня", - сказал глава "Открытия".

Большое внимание было уделено прогнозу ипотечной ставки как на новое, так и на вторичное жилье, озвученному управляющим директором "Открытие Research" Константином Ениным Согласно майскому прогнозу, предполагалось, что при увеличении ключевой ставки ЦБ к концу 2021 года (5% на момент выхода прогноза) ставки на новостройки вырастут до 7,5-8,5%, а на вторичку - до 9-10 %. "Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа", - предупреждал специалист.

Наименование Упоминания в СМИ, 2021 год Упоминания в СМИ, 2020 год 1 Сбербанк 665 367 678 385 2 ВТБ 326 508 310 411 3 ФК Открытие 142 008 114 675 4 Россельхозбанк 110 946 117 743 5 Газпромбанк 94 662 91 202 6 Альфа-Банк 87 295 87 717 7 Промсвязьбанк 70 489 69 771 8 Тинькофф Банк 64 373 49 484 9 Райффайзенбанк 45 681 951 313 10 Совкомбанк 44 003 38 495 11 Росгосстрах Банк 34 406 21 810 12 Московский Кредитный Банк 32 002 34 636 13 Банк УРАЛСИБ 30 541 31 775 14 Росбанк 30 033 32 068 15 Почта банк 28 916 23 333 16 Банк ДОМ.РФ 28 786 30 206 17 МТС Банк 21 364 15 054 18 Банк Санкт-Петербург 20 971 18 010 19 Банк ТРАСТ 15 609 17 064 20 Банк ЗЕНИТ 15 250 10 273 21 МСП Банк 13 899 21 025 22 Банк Русский Стандарт 13 250 16 669 23 АК Барс Банк 12 412 13 677 24 РНКБ Банк 12 227 12 803 25 СКБ-банк 12 009 7 074 26 Новикомбанк 11 882 8 316 27 ХКФ Банк" 11 821 2 526 28 ОПТ Банк 11 494 5 052 29 УБРиР 10 858 8 498 30 АБ "Россия" 10 681 11 700 31 КБ Восточный 10 016 14 602 32 Абсолют Банк 9 399 11 890 33 Ренессанс Кредит 8 340 5 763 34 Банк Левобережный 7 668 6 483 35 Примсоцбанк 6 326 5 862 36 ЮниКредит Банк 6 180 9 953 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 5 868 7 884 38 МИнБанк 5 617 9 584 39 Алмазэргиэнбанк 5 267 5 666 40 КБ "Центр-инвест 5 257 4 369 41 Ситибанк 5 109 5 646 42 Экспобанк 4 452 2 860 43 "Локо-Банк" 3 925 2 102 44 СМП Банк 3 790 4 594 45 Банк "Кубань Кредит" 3 644 4 824 46 ТКБ Банк 3 608 3 670 47 ВБРР 3 558 4 123 48 Росэксимбанк 2 907 1 901 49 Креди Агриколь, КИБ 2 740 3 382 50 Банк Интеза 2 731 2 412

Наименование Индекс заметности, 2021 год Индекс заметности, 2020 год 1 Сбербанк 119 757 784 120 639 592 2 ВТБ 59 205 476 61 713 864 3 ФК Открытие 21 810 544 16 980 644 4 Россельхозбанк 13 696 425 15 067 888 5 Промсвязьбанк 12 248 906 12 531 880 6 Альфа-Банк 11 774 749 13 983 159 7 Газпромбанк 10 297 582 10 366 529 8 Тинькофф Банк 9 767 941 10 202 673 9 Райффайзенбанк 6 248 884 6 982 717 10 Совкомбанк 6 111 694 4 765 658 11 Банк ДОМ.РФ 5 885 648 6 274 633 12 Банк УРАЛСИБ 4 830 801 5 131 095 13 Банк Санкт-Петербург 4 482 069 3 879 803 14 Банк ТРАСТ 4 167 084 5 016 249 15 Московский кредитный банк 3 918 800 4 815 386 16 Росбанк 3 291 855 4 100 649 17 Банк Русский Стандарт 2 999 444 1 731 091 18 КБ Восточный 2 814 657 4 110 112 19 Почта банк 2 802 966 2 301 973 20 Ак Барс Банк 2 746 942 3 198 488 21 МТС Банк 2 544 535 2 269 227 22 МСП Банк 2 156 126 3 580 373 23 Росгосстрах Банк 1 951 925 1 535 873 24 Банк ЗЕНИТ 1 904 789 2 080 245 25 РНКБ Банк 1 886 358 2 428 257 26 ХКФ Банк 1 684 198 1 355 089 27 УБРиР 1 609 097 1 510 596 28 Новикомбанк 1 513 196 1 045 995 29 СКБ-банк 1 399 255 1 082 942 30 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 337 276 1 481 825 31 Абсолют Банк 1 309 750 2 185 557 32 Ренессанс Кредит 1 033 064 733 351 33 АБ "Россия" 1 017 791 1 741 054 34 КБ "Центр Инвест" 948 596 805 148 35 Экспобанк 859 308 397 736 36 Примсоцбанк 837 660 456 331 37 Ситибанк 808 517 574 617 38 ОПТ Банк 765 674 507 193 39 МИнБанк 706 704 1 683 690 40 Банк "Кубань Кредит" 603 198 1 044 697 41 Банк Интеза 545 648 407 980 42 Банк Левобережный 544 431 690 856 43 Алмазэргиэнбанк 531 702 634 622 44 Росэксимбанк 530 004 605 137 45 ЮниКредит Банк 499 054 1 044 377 46 СМП Банк 468 189 606 410 47 ВБРР 390 384 555 118 48 Банк "Возрождение" 385 031 1 746 050 49 Запсибкомбанк 330 173 1 521 628 50 БКС Банк 311 869

Объекты Охват аудитории, 2021 год Охват аудитории, 2020 год 1 Сбербанк 475 818 466 571 991 636 2 ВТБ 465 368 595 575 094 674 3 Газпромбанк 280 745 996 253 131 916 4 Россельхозбанк 280 540 652 309 664 984 5 Альфа-Банк 261 069 529 253 611 587 6 Тинькофф Банк 258 580 812 254 349 252 7 Промсвязьбанк 236 941 434 312 408 717 8 АБ "Россия" 235 584 853 205 519 431 9 ФК Открытие 231 132 267 297 413 985 10 Почта банк 208 833 220 200 359 941 11 Росбанк 172 301 829 182 352 533 12 Банк ДОМ.РФ 166 746 921 224 428 113 13 Московский Кредитный Банк 166 525 606 149 398 081 14 ХКФ Банк 147 756 381 80 604 132 15 Райффайзенбанк 145 624 290 212 852 703 16 Совкомбанк 143 559 707 163 258 412 17 Банк Русский Стандарт 140 684 081 145 939 600 18 МТС Банк 132 969 474 146 990 098 19 Банк ТРАСТ 128 840 392 131 567 715 20 Банк Интеза 117 692 432 48 485 217 21 СКБ-банк 114 715 642 99 573 834 22 КБ Восточный 110 649 667 104 802 645 23 МСП Банк 110 238 446 187 809 877 24 Банк УРАЛСИБ 102 230 033 108 734 935 25 АК Барс Банк 92 561 204 104 033 681 26 РНКБ Банк 91 463 945 82 676 147 27 Ренессанс Кредит 90 962 739 62 769 944 28 Банк Санкт-Петербург 90 360 070 106 934 785 29 ЮниКредит Банк 81 496 818 145 117 017 30 УБРиР 80 842 260 83 842 367 31 Росгосстрах Банк 80 115 902 92 199 598 32 СитиБанк 77 301 392 97 084 783 33 Банк ЗЕНИТ 75 822 832 88 441 701 34 ОТП Банк 75 598 812 65 327 984 35 КБ "Центр-инвест" 72 764 039 34 193 576 36 Абсолют Банк 65 263 343 112 502 420 37 ТКБ Банк 64 327 509 64 427 184 38 МИнБанк 64 189 427 76 836 811 39 СМП Банк 61 548 607 93 688 266 40 Новикомбанк 59 954 870 68 846 337 41 Экспобанк 59 258 423 46 890 408 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 58 866 298 92 751 065 43 ВБРР 56 283 501 51 082 101 44 БКС Банк 51 916 609 47 364 223 45 "БНП ПАРИБА Банк" 50 651 047 47 369 520 46 Примсоцбанк 49 777 179 23 702 261 47 Bank of China 48 742 916 37 478 857 48 Росэксимбанк 46 360 583 51 624 871 49 "Локо-Банк 45 492 442 21 201 157 50 Deutsche Bank 41 822 630 49 868 458