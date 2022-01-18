Медиарейтинг банков за 2021 год

Крупнейшие банки в 2021 году сохранили лидирующие показатели присутствия в медиаполе российского банковского сектора, который прошел второй год пандемии без особых потрясений.
Среди основных инфоповодов года - тема экосистем. Банкиры в течение всего года дискутировали, должен ли банк оставаться банком в классическом понимании или эволюция трансформирует его в экосистему.
Много новостей было посвящено теме ипотечного кредитования в РФ и пролонгированию льготных программам господдержки ипотеки. Резкий рост этого вида кредитования стал причиной роста кредитования в целом в РФ в 2021 году, а также поводом для беспокойства Центробанка, подметившего признаки перегрева и увеличения долговой нагрузки населения.
Популярной стала тема продажи санируемых кредитных организаций в РФ. Большое количество новостей посвящено продаже Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) и подготовке сделки с еще одной кредитной организацией банком "Открытие".
В числе тем-лидеров по числу новостей в банковском медиаполе - тема мисселинга и недобросовестных практик. Центробанк в 2021 году заявил, что будет увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, то есть продажи одного финансового продукта под видом другого. По всем выявленным нарушениям будут применяться необходимые надзорные меры - вплоть до восстановления прав граждан.
По итогам 2021 года Сбербанк стал лидером рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Банк получил 665 367 упоминаний против 678 385 в 2020 году. Второе место занимает ВТБ с результатом вдвое меньшим - 326 508 (310 411 в 2020 году). На третьем месте - ФК "Открытие", который получил 142 008 упоминаний (114 675 в 2020 году).
В рейтинге по охвату аудитории первое место также занял Сбербанк с результатом 475,8 млн (571,9 млн в 2020 году). На второй строчке - ВТБ, охват которого по итогам 2021 года составил 465,3 млн (575 млн в 2020 году). На третьем месте находится Газпромбанк - 280,7 млн (253,1 млн в 2020 году).
Первую строчку рейтинга заметности третий год подряд занял Сбербанк, сократив показатель 2020 года меньше, чем на 1%. Серебряным призером стал ВТБ, который также уменьшил свой показатель на 4%. С пятой строчки рейтинга на третью поднялся ФК "Открытие" увеличив индекс заметности более чем на 28%.
Заметным инфоповодом в 2021 году о Сбербанке стала новость о том, что прибыль банка по международным стандартам бухгалтерской отчетности за первое полугодие выросла более чем в 2 раза и составила почти 630 млрд рублей. По словам финансового директора компании Александры Бурико, такие результаты отражают в том числе быстрое восстановление российской экономики, при этом выручка всех нефинансовых сервисов Сбер за 2 раза два квартала достигла 75 млрд рублей.
Широко освещалось в СМИ объявление Сбербанка о выплате рекордных дивидендов по итогам 2020-го года. Общая сумма дивидендов составила 422 млрд рублей, это 18 рублей 70 копеек на одну акцию.
Еще одним заметным инфоповодом о Сбербанке стало интервью главы компании Германа Грефа телеканалу "Россия 1". Во время разговора обсуждался механизм возврата гражданам социальных выплат, списанных банком по исполнительным производствам, а также страховые программы для школьников и льготная семейная ипотека.
Широко тиражировалась новость о внедрении банком ВТБ оплаты проезда в метро по биометрии лица. По словам Андрея Костина, президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ", проект такого масштаба, когда охвачены все станции мегаполиса, будет первым в мире. Продукт был запущен осенью и в дальнейшем систему могут использовать в других сферах жизни, например, при посещении музеев и театров. Это сократит очереди и повысит уровень безопасности.
Важным инфоповодом стала новость о внедрении в банке нового сервиса. Он дает возможность в банковском мобильном приложении сгенерировать QR-код, получатель которого сможет снять наличные в банкомате. По словам начальника управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергея Панюшкина, сервис будет особенно полезен, когда кому-то срочно нужны деньги, но у него по каким-либо причинам нет доступа к банковским картам и счетам.
Еще одним заметным инфоповодом для ВТБ стала новость о том, что банк профинансирует программу одного из крупнейших горно-металлургических предприятий Узбекистана. Соглашение о сотрудничество с Навойиским комбинатом было подписано на Экономическом форуме Узбекистана в Ташкенте. В рамках договора ВТБ предоставит предприятию кредит - миллиард долларов США сроком на пять лет. "Предприятие ключевое для Узбекистана, оно дает примерно двадцать процентов всех бюджетных поступлений в казну. Планируется, что с помощью этого кредита производство может быть увеличено примерно на тридцать процентов и превысить сто тонн в год. Я думаю, что это для нас первая, но далеко не последняя сделка по финансированию и кредитованию Узбекистана", сказал Андрей Костин, президент - председатель правления ВТБ.
Интервью вице-президента "ФК Открытие" Андрея Карасева стало наиболее популярным инфовоподом о банке в прошлом году. В интервью он рассказал о вкладе лизингового бизнеса в общие показатели группы и главных трендах развития этого сегмента финансового рынка в России. Он также сообщил, что банк ведет подготовку к проведению IPO.
Также широко освещались в СМИ ключевые ошибки при накоплении денег, о которых рассказал президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. По мнению экс-министра финансов, россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы. "Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку - получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия - это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня", - сказал глава "Открытия".
Большое внимание было уделено прогнозу ипотечной ставки как на новое, так и на вторичное жилье, озвученному управляющим директором "Открытие Research" Константином Ениным Согласно майскому прогнозу, предполагалось, что при увеличении ключевой ставки ЦБ к концу 2021 года (5% на момент выхода прогноза) ставки на новостройки вырастут до 7,5-8,5%, а на вторичку - до 9-10 %. "Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа", - предупреждал специалист.
Наименование
Упоминания в СМИ, 2021 год
Упоминания в СМИ, 2020 год
1
Сбербанк
665 367
678 385
2
ВТБ
326 508
310 411
3
ФК Открытие
142 008
114 675
4
Россельхозбанк
110 946
117 743
5
Газпромбанк
94 662
91 202
6
Альфа-Банк
87 295
87 717
7
Промсвязьбанк
70 489
69 771
8
Тинькофф Банк
64 373
49 484
9
Райффайзенбанк
45 681
951 313
10
Совкомбанк
44 003
38 495
11
Росгосстрах Банк
34 406
21 810
12
Московский Кредитный Банк
32 002
34 636
13
Банк УРАЛСИБ
30 541
31 775
14
Росбанк
30 033
32 068
15
Почта банк
28 916
23 333
16
Банк ДОМ.РФ
28 786
30 206
17
МТС Банк
21 364
15 054
18
Банк Санкт-Петербург
20 971
18 010
19
Банк ТРАСТ
15 609
17 064
20
Банк ЗЕНИТ
15 250
10 273
21
МСП Банк
13 899
21 025
22
Банк Русский Стандарт
13 250
16 669
23
АК Барс Банк
12 412
13 677
24
РНКБ Банк
12 227
12 803
25
СКБ-банк
12 009
7 074
26
Новикомбанк
11 882
8 316
27
ХКФ Банк"
11 821
2 526
28
ОПТ Банк
11 494
5 052
29
УБРиР
10 858
8 498
30
АБ "Россия"
10 681
11 700
31
КБ Восточный
10 016
14 602
32
Абсолют Банк
9 399
11 890
33
Ренессанс Кредит
8 340
5 763
34
Банк Левобережный
7 668
6 483
35
Примсоцбанк
6 326
5 862
36
ЮниКредит Банк
6 180
9 953
37
Азиатско-Тихоокеанский Банк
5 868
7 884
38
МИнБанк
5 617
9 584
39
Алмазэргиэнбанк
5 267
5 666
40
КБ "Центр-инвест
5 257
4 369
41
Ситибанк
5 109
5 646
42
Экспобанк
4 452
2 860
43
"Локо-Банк"
3 925
2 102
44
СМП Банк
3 790
4 594
45
Банк "Кубань Кредит"
3 644
4 824
46
ТКБ Банк
3 608
3 670
47
ВБРР
3 558
4 123
48
Росэксимбанк
2 907
1 901
49
Креди Агриколь, КИБ
2 740
3 382
50
Банк Интеза
2 731
2 412
Наименование
Индекс заметности, 2021 год
Индекс заметности, 2020 год
1
Сбербанк
119 757 784
120 639 592
2
ВТБ
59 205 476
61 713 864
3
ФК Открытие
21 810 544
16 980 644
4
Россельхозбанк
13 696 425
15 067 888
5
Промсвязьбанк
12 248 906
12 531 880
6
Альфа-Банк
11 774 749
13 983 159
7
Газпромбанк
10 297 582
10 366 529
8
Тинькофф Банк
9 767 941
10 202 673
9
Райффайзенбанк
6 248 884
6 982 717
10
Совкомбанк
6 111 694
4 765 658
11
Банк ДОМ.РФ
5 885 648
6 274 633
12
Банк УРАЛСИБ
4 830 801
5 131 095
13
Банк Санкт-Петербург
4 482 069
3 879 803
14
Банк ТРАСТ
4 167 084
5 016 249
15
Московский кредитный банк
3 918 800
4 815 386
16
Росбанк
3 291 855
4 100 649
17
Банк Русский Стандарт
2 999 444
1 731 091
18
КБ Восточный
2 814 657
4 110 112
19
Почта банк
2 802 966
2 301 973
20
Ак Барс Банк
2 746 942
3 198 488
21
МТС Банк
2 544 535
2 269 227
22
МСП Банк
2 156 126
3 580 373
23
Росгосстрах Банк
1 951 925
1 535 873
24
Банк ЗЕНИТ
1 904 789
2 080 245
25
РНКБ Банк
1 886 358
2 428 257
26
ХКФ Банк
1 684 198
1 355 089
27
УБРиР
1 609 097
1 510 596
28
Новикомбанк
1 513 196
1 045 995
29
СКБ-банк
1 399 255
1 082 942
30
Азиатско-Тихоокеанский Банк
1 337 276
1 481 825
31
Абсолют Банк
1 309 750
2 185 557
32
Ренессанс Кредит
1 033 064
733 351
33
АБ "Россия"
1 017 791
1 741 054
34
КБ "Центр Инвест"
948 596
805 148
35
Экспобанк
859 308
397 736
36
Примсоцбанк
837 660
456 331
37
Ситибанк
808 517
574 617
38
ОПТ Банк
765 674
507 193
39
МИнБанк
706 704
1 683 690
40
Банк "Кубань Кредит"
603 198
1 044 697
41
Банк Интеза
545 648
407 980
42
Банк Левобережный
544 431
690 856
43
Алмазэргиэнбанк
531 702
634 622
44
Росэксимбанк
530 004
605 137
45
ЮниКредит Банк
499 054
1 044 377
46
СМП Банк
468 189
606 410
47
ВБРР
390 384
555 118
48
Банк "Возрождение"
385 031
1 746 050
49
Запсибкомбанк
330 173
1 521 628
50
БКС Банк
311 869
Объекты
Охват аудитории, 2021 год
Охват аудитории, 2020 год
1
Сбербанк
475 818 466
571 991 636
2
ВТБ
465 368 595
575 094 674
3
Газпромбанк
280 745 996
253 131 916
4
Россельхозбанк
280 540 652
309 664 984
5
Альфа-Банк
261 069 529
253 611 587
6
Тинькофф Банк
258 580 812
254 349 252
7
Промсвязьбанк
236 941 434
312 408 717
8
АБ "Россия"
235 584 853
205 519 431
9
ФК Открытие
231 132 267
297 413 985
10
Почта банк
208 833 220
200 359 941
11
Росбанк
172 301 829
182 352 533
12
Банк ДОМ.РФ
166 746 921
224 428 113
13
Московский Кредитный Банк
166 525 606
149 398 081
14
ХКФ Банк
147 756 381
80 604 132
15
Райффайзенбанк
145 624 290
212 852 703
16
Совкомбанк
143 559 707
163 258 412
17
Банк Русский Стандарт
140 684 081
145 939 600
18
МТС Банк
132 969 474
146 990 098
19
Банк ТРАСТ
128 840 392
131 567 715
20
Банк Интеза
117 692 432
48 485 217
21
СКБ-банк
114 715 642
99 573 834
22
КБ Восточный
110 649 667
104 802 645
23
МСП Банк
110 238 446
187 809 877
24
Банк УРАЛСИБ
102 230 033
108 734 935
25
АК Барс Банк
92 561 204
104 033 681
26
РНКБ Банк
91 463 945
82 676 147
27
Ренессанс Кредит
90 962 739
62 769 944
28
Банк Санкт-Петербург
90 360 070
106 934 785
29
ЮниКредит Банк
81 496 818
145 117 017
30
УБРиР
80 842 260
83 842 367
31
Росгосстрах Банк
80 115 902
92 199 598
32
СитиБанк
77 301 392
97 084 783
33
Банк ЗЕНИТ
75 822 832
88 441 701
34
ОТП Банк
75 598 812
65 327 984
35
КБ "Центр-инвест"
72 764 039
34 193 576
36
Абсолют Банк
65 263 343
112 502 420
37
ТКБ Банк
64 327 509
64 427 184
38
МИнБанк
64 189 427
76 836 811
39
СМП Банк
61 548 607
93 688 266
40
Новикомбанк
59 954 870
68 846 337
41
Экспобанк
59 258 423
46 890 408
42
Азиатско-Тихоокеанский Банк
58 866 298
92 751 065
43
ВБРР
56 283 501
51 082 101
44
БКС Банк
51 916 609
47 364 223
45
"БНП ПАРИБА Банк"
50 651 047
47 369 520
46
Примсоцбанк
49 777 179
23 702 261
47
Bank of China
48 742 916
37 478 857
48
Росэксимбанк
46 360 583
51 624 871
49
"Локо-Банк
45 492 442
21 201 157
50
Deutsche Bank
41 822 630
49 868 458
Главные темы публикаций:
1 Центробанк не будет ужесточать контроль за денежными переводами россиян.
2 Центробанк России выпустит купюры с новым дизайном.
3 Банк "Нейва" назвал причину отзыва лицензии ЦБ.
4 ЦБ РФ ждет пика инфляции в сентябре.
5 Центробанк пятый раз подряд повысил ключевую ставку.
6 В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны.
7 Центробанк повысил ключевую ставку из-за инфляции
8 ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс".
9 Путин поручил рассмотреть снижение размера резерва кредитных потерь на инвестпроекты в ДФО.
10 Набиуллина: Российская экономика восстановилась до докризисного уровня.
11 Центробанк отозвал лицензии у еще двух российских банков.
12 ЦБ в 2022 году запустит тестирование цифрового рубля.
13 ЦБ отозвал лицензии у трех российских банков.
14 Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%.
15 ЦБ установил для банков минимальный лимит переводов через СБП.
В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2021 года
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