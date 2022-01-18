В РФ хотят отменить НДФЛ от сдачи вторсырья

18 января. FINMARKET.RU - Доходы физлиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты. Это предполагает новая версия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения, пишут "Известия" . Под отходами «в законопроекте признаются образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления», сказано в пояснительной записке к документу.

Предыдущая версия поправок предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только доходы до 4 тыс. рублей. И налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики, — по аналогии с тем, как работодатель выплачивает сборы за сотрудника. В новой редакции документа это положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

Минпромторг не является разработчиком законопроекта, его обсуждение проходит в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома черных металлов в ГД РФ, сообщили "Известиям" в ведомстве. Также там сказали, что Минпромторг в целом поддерживает предлагаемые изменения. Но в министерстве считают необоснованным установление лимита на необлагаемый НДФЛ доход в размере 4 тыс. рублей в год в отношении отходов и лома черных и цветных металлов, добавили там.

Сейчас физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ, сообщили изданию в Минфине. При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, граждане имеют право на налоговый вычет 250 тыс. рублей. С 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации, сказали в ведомстве.

Мера должна привести к росту объемов сдачи вторсырья, говорят эксперты.