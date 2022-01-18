18 января. FINMARKET.RU - Первые деревянные многоэтажки могут появиться в России в нынешнем году. Пилотный проект предполагается запустить в городе Сокол Вологодской области, пишет "Российская газета"

Интерес к строительству многоэтажных домов из дерева появился после появления на рубеже тысячелетий нового типа материалов из дерева - CLT-панелей (Cross-Laminated Timber), рассказывает председатель Ассоциации деревянного домостроения (АДД), вице-президент "Сегежа Групп" Дмитрий Руденко. По прочности панели сопоставимы с бетоном, отмечает он.сейчас отстает от других стран в освоении современных технологий строительства с использованием деревянных конструкций, отмечает старший специалист научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения, кандидат технических наук Владимир Стоянов.

В Европе же никого уже не удивить четырех-, пятиэтажными домами, построенными с применением древесины. Такиеесть в Австрии, Германии, Великобритании, Франции, скандинавских странах, Канаде, Австралии. Играет роль в том числе интерес европейцев к экологии.

Однако технология еще очень молода, из-за этого к CLT-панелям в России относятся зачастую с недоверием. Бытует мнение, что в домах из панелей плохая шумоизоляция. Хотя по словам Руденко, эти здания ничем не отличаются от любых других - вопросы звукоизоляции решаются на этапе проектирования строения.

В России появлению деревянных многоэтажек мешают, в первую очередь, строительные нормы и общие стереотипы. В принципе, у нас разрешается строить многоэтажные деревянные здания, однако из противопожарных соображенийдолжно быть закрыто и со стороны фасада, и во внутренних помещениях огнезащитными материалами. Но если дерева вообще не видно - пропадает смысл деревянного строительства.

Если застройщик сейчас не хочет закрывать дерево в многоэтажке другими материалами, он может согласовать с надзорными ведомствами специальные технические условия на конкретное здание, добавляет Руденко. Однакопо специальным техническим условиям делает дома дороже, а процесс возведения дольше, чем если бы все условия были прописаны в строительных нормах и правилах. Уже в ближайшие недели ожидается обновление свода правил, где CLT-панели включат в перечень материалов для многоэтажного строительства, говорит Руденко.

Желание строить из дерева дома или даже районы городов есть у многих регионов, отмечает Руденко.

Минстрой системно занимается совершенствованием законодательства в сфере деревянного индустриального домостроения, сообщили в пресс-службе ведомства.