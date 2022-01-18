"Роснефть" предлагает провести реформу энергорынка

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил провести реформу энергорынка для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ. Последние пять лет баланс экономических интересов на энергорынке нарушен в пользу производителей энергии и сетевых компаний, такую позицию глава "Роснефти" направил президенту Владимиру Путину, пишет "Коммерсант" . Цены на электроэнергию растут быстрее инфляции вопреки поручению президента, подчеркивает автор письма.

Так, для месторождений "РН-Юганскнефтегаза" цены с 2015 года по август 2021 года увеличились на 55%, "превышение накопленного индекса инфляции - 23%".

Сечин, в частности, предложил усилить контроль за деятельностью участников рынка со стороны ФАС, не допустить введения новых надбавок к цене на мощность, ввести дифференциацию оплаты мощности в зависимости от загрузки станций. Он также пишет об изменении правил торгов на рынке на сутки вперед (РСВ), чтобы "прекратить практику реализации поставщиками ценовых стратегий, связанных со снижением конкуренции". В частности, речь идет об отмене "механизма 1,5 Руст", позволяющего генераторам на РСВ сначала заявить низкие цены и большой объем мощности, а затем изменить заявки.

Есть и абсолютно новые идеи, как "введение тарифного регулирования" цен на электроэнергию АЭС "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом").

Сейчас 11 АЭС на 29,5 ГВт продают электроэнергию на РСВ в режиме "ценопринимания", то есть получают ту цену, которая формируется за счет ТЭС. Регулирование цен "позволит исключить получение экономически необоснованной прибыли со стороны РЭА за счет реализации электроэнергии по ценам, формируемым тепловыми станциями с низким уровнем топливной эффективности либо высоким уровнем цен на органическое топливо", отмечается в письме. "За последние десять лет выручка АЭС с оптового рынка увеличилась в 2,5 раза, в то время как их выработка за этот период выросла лишь на четверть",- говорит источник "Коммерсанта", знакомый с позицией президентской комиссии по ТЭК.

В Минэнерго сообщили, что, по предварительным оценкам, конечная цена на электроэнергию для категории "прочие потребители" в 2021 году выросла на 4,6% в ценовых зонах, а в 2022 году увеличится на 4%, что ниже инфляции.