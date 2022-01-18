Иностранных покупателей российского ПО предложили субсидировать

18 января. FINMARKET.RU - Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков отечественного, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились "Ведомости"

Иностранный заемщик для получения льготного кредита должен будет соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования); в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Программа льготного кредитования российских компаний, реализующих проекты или программы цифровой трансформации, стартовала в конце 2019 г. Участники программы получили возможность привлечь от 25 млн до 5 млрд руб. на проект по ставке от 1 до 5%, а на программу с бюджетом от 500 млн руб. - до 10 млрд руб. на тех же условиях. Деньги можно было привлекать на проекты, которые на 60% состоят из российских решений. Условия программы неоднократно корректировались.

Теперь Минцифры планирует расширить программу льготного кредитования, добавив новые категории заемщиков. Они смогут привлечь не только кредиты на особых условиях, но и льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг), следует из проекта постановления. Также предлагается увеличить сумму льготного кредита - до 20 млрд руб. на отдельный проект и до 30 млрд руб. - на программу цифровой трансформации.

Согласно проекту, допускается привлечение льготного финансирования затрат на модификацию и адаптацию иностранных разработок.

"Льготные кредиты смогут получить не только российские организации, но и иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО", - пояснил "Ведомостям" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. "Крупные интеграторы и разработчики ПО заинтересованы в получении льготных кредитов, а банки, в свою очередь, готовы кредитовать IT-компании, если правительство распространитна эту категорию заемщиков", - рассказал Паршин.

Сейчас выдачей льготных кредитов, по данным Минцифры, занимаются 22 банка.