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18 января 2022 года 08:36
Иностранных покупателей российского ПО предложили субсидировать
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Владимир Смирнов/ТАСС
18 января. FINMARKET.RU - Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков отечественного ПО, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились "Ведомости". Иностранный заемщик для получения льготного кредита должен будет соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования); в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Программа льготного кредитования российских компаний, реализующих проекты или программы цифровой трансформации, стартовала в конце 2019 г. Участники программы получили возможность привлечь от 25 млн до 5 млрд руб. на проект по ставке от 1 до 5%, а на программу с бюджетом от 500 млн руб. - до 10 млрд руб. на тех же условиях. Деньги можно было привлекать на проекты, которые на 60% состоят из российских решений. Условия программы неоднократно корректировались. Теперь Минцифры планирует расширить программу льготного кредитования, добавив новые категории заемщиков. Они смогут привлечь не только кредиты на особых условиях, но и льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг), следует из проекта постановления. Также предлагается увеличить сумму льготного кредита - до 20 млрд руб. на отдельный проект и до 30 млрд руб. - на программу цифровой трансформации. Согласно проекту, допускается привлечение льготного финансирования затрат на модификацию и адаптацию иностранных разработок. "Льготные кредиты смогут получить не только российские организации, но и иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО", - пояснил "Ведомостям" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. "Крупные интеграторы и разработчики ПО заинтересованы в получении льготных кредитов, а банки, в свою очередь, готовы кредитовать IT-компании, если правительство распространит субсидии на эту категорию заемщиков", - рассказал Паршин. Сейчас выдачей льготных кредитов, по данным Минцифры, занимаются 22 банка.
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