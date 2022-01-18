Кондитеры предупредили о подорожании продукции

18 января. FINMARKET.RU - Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен. О том, что изготовители сладостей хотят резко повысить закупочныес 1 февраля, "Известиям" рассказали в торговой сети "Верный". Речь о крупнейших компаниях рынка: Mondelez, Ferrero, "Объединенные кондитеры", "Хлебпром". Компания "Славянка" также намерена пересмотреть стоимость продукции, но с 17 января, добавили в торговой сети. В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения. В "Утконосе онлайн" изданию подтвердили, что столкнулись с аналогичными письмами поставщиков. Пока торговые сети рассматривают предложения кондитеров.

Как уточнили в "Верном", Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад - до 9%, на жевательную резинку и леденцы - до 6%. В списках больше 60 товаров: жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье "Барни", крекеры "Тук", печенье "Юбилейное", Oreo и др. Поставщик традиционно повышает цены раз в год и сообщает, что это подорожание - вынужденная мера, которая позволит сохранить качество продукции на должном уровне, добавили в торговой сети. Там же сообщили, что компания Ferrero готова повысить цены в среднем на 6% на популярные бренды - на конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций.

"Объединенные кондитеры" также уведомили о повышении закупочных цен до 18%, рассказали в "Верном". Как уточнил представитель сети, производитель планирует увеличить их на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций. "Хлебпром" намерен повысить цены до 23% на торты и пирожные, сообщили в ритейлере. Там добавили, что компания "Славянка" заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, - максимум на 18%.

Источник в одной из торговых сетей сказал изданию, чтообъяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции. Резко подорожало сырье: за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта - на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) - более чем на 50%, деревянных паллет - более чем на 75%, уточнил собеседник. По его словам, при этом компании при расчетах закладывали более скромную динамику.

Рост расходов на кондитерские изделия во многом зависит от мировых цен на сахар, подтвердили "Известиям" в Минэкономразвития. За 2021 год индекс цен на сахар ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) увеличился на 37,5%, фьючерсные цены на сахар-сырец выросли на 38,9%, белый сахар - на 25,5%, привели данные в ведомстве.

Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует, сказали "Известиям" в Минсельхозе. На рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей, добавили в министерстве.