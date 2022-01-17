На завершение исполнительного производства дадут не более трех суток

17 января. FINMARKET.RU - Важный документ, который в конце прошлой недели был внесен в Государственную Думу, должен, в случае принятия его, порадовать граждан, которые уже выплатили свой долг и больше никому ничего не должны, пишет "Российская газета".

Вот почему законопроект важен. Сейчас по закону на окончание или прекращение исполнительного производства приставу отводится двухмесячный срок. А он, по мнению авторов документа, приводит к нарушениям законных прав должника - человек уже закрыл долг, а у него еще месяц-два, а то и больше будут списывать деньги. Ведь пристав никого не уведомил, что больше деньги человека трогать нельзя, поясняет "РГ".

Авторы законопроекта предлагают сократить срок в два месяца и привести Закон "Об исполнительном производстве" в соответствие с другими действующими нормативными актами. В их проекте срок окончания или прекращения исполнительного производства урезан серьезно. Судя по поправкам, приставам дается на завершение исполнительного производства не более трех суток.

Депутаты считают, что двухмесячный срок слишком большой и он "чреват неблагоприятными последствиями для должника". А последствия болезненны - ведьмогут продолжать удерживать немалую часть доходов человека.

Но возвратить то лишнее, что забрали, не просто. По закону вернуть эти деньги можно только через суд