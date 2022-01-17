Рынок коллективных инвестиций поставил рекорд

17 января. FINMARKET.RU - Минувший год был самым успешным для рынка коллективных инвестиций за всю его историю, и седьмым годом подряд, когдафиксируют чистыйсредств частных инвесторов в розничные фонды. За это время в них поступило свыше 800 млрд руб., пишет "Коммерсантъ".

В 2021 году xастные инвесторы вложили в розничные фонды (ОПИФы и БПИФы) свыше 323 млрд рублей, только в декабре - более 31 млрд рублей. При этом они предпочитали рисковать, скупая в первую очередь паи фондов акций. В случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, чего ожидают участники рынка во втором полугодии 2022 года, интерес может восстановиться и к облигационным фондам, доходность которых ожидается на уровне 11-15%, пишет "Коммерсантъ", приводящмй данные Investfunds.

Наибольшим спросом пользовались фонды российских акций, ориентированные как на широкий рынок, так и на сырьевые компании. В декабре более двух третей всех привлечений пришлось именно на эту категорию фондов,