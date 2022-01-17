Для наилучших доступных технологий готовят новый график переоценки

17 января. FINMARKET.RU -подготовил план актуализации действующих справочников наилучших доступных технологий (НДТ), который должен быть реализован в пять этапов с 2022 по 2026 гг. Официальной причиной этого в Белом доме называют энергопереход и необходимость учета в справочниках лучших технологий планов по достижению климатических целей

Согласно подготовленному министерством проекту распоряжения правительства, на каждом из этапов будет обновлено 9-11 документов (в общей сложности 51 справочник, 47 из них созданы в 2015-2017 годах). Прежний был утвержден в апреле 2019 года и предполагал пять этапов актуализации документов до 2024 года.используются для установления отраслевых экологических нормативов на основе наиболее актуальных и эффективных технологий, способных снизить влияние промышленности на окружающую среду до допустимого уровня, напоминает "Коммерсант"

Официальная причина появления нового графика - поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова осени 2021 года о включении в справочники удельных показателей выбросов СО2 по отраслям.

НДТ должны стать основой новой промышленной экологической политики РФ, активный переход к которой начинается в 2022 году - он предполагает поощрение передовых компаний и модернизацию технологически отстающих. При этом и те и другие должны будут получить комплексные экологические разрешения, деятельность без которых будет невозможна, но "отсталые" компании получат разрешения только при наличии программы повышения экологической эффективности.

Вероятно, при актуализации справочников властям придется решать и системную проблему, обнаруженную аналитиками, а позже и Росприроднадзором - служба зафиксировала, что "угольные генерирующие компании соответствуют НДТ, а выбросы не снижаются". Осенью 2021 года глава ведомства Светлана Радионова констатировала: "Есть список НДТ, которые внедряют компании. Но мы… считаем, что половина из них подлежит пересмотру. Не считаем их экологичными и наилучшими".