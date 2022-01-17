Выезд за границу в 2021 году временно ограничили 11 млн россиян

17 января. FINMARKET.RU - За 11 месяцев 2021 годаза границу был временно ограничен для 11 млн российских граждан, у которых есть долги. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Там уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 3 млн: за 11 месяцев 2020 г. выезд за границу ограничили для более чем 8 млн человек, за тот же период 2019 г. - для свыше 7 млн должников.

Всего за 11 месяцев 2021 годавозбудила более 64 млн исполнительных производств. За этот период судебные приставы взыскали более 800 млрд рублей. Из них более 125 млрд - благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России, добавили в ведомстве.

Там отметили, что в прошлом году около миллиона (более 966 тыс.) постановлений об ограничении права выезда за границу было вынесено за неуплаченные алименты.

Как считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, количество невыездных растет равно пропорционально числу должников.

По словам руководителя проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, условно долги населения можно разделить на несколько категорий: долги по кредитам и займам, налоговые задолженности, неоплаченные штрафы, а также разного рода компенсации.