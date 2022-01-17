На решение о целесообразности проверки бизнеса влияют его размер и платежеспособность

17 января. FINMARKET.RU - Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на одной из сессий Гайдаровского форума 14 января раскритиковал ФНС за непрозрачность процедуры предпроверочного анализа бизнеса.

Как выяснили "Ведомости" , у ФНС есть специальная внутренняя система критериев, с помощью которой определяется целесообразно ли анализировать риски уклонения той или иной компании от налогов, а именно непубличный регламент и рекомендации. "Методичка" предписывает инспекторам оценивать налогоплательщиков по баллам - их количество зависит прежде всего от размера бизнеса и его платежеспособности. Чем больше компания набрала баллов, тем выше вероятность, что она попадет в поле зрения налоговиков.

"Лонглист" из претендентов на предпроверочную оценку формируют с помощью контрольно-аналитических систем ФНС, в частности таких, как АСК НДС-3. Она позволяет в онлайн-режиме определить разрывы между счетами-фактурами компании и ее налоговыми декларациями.

Закрытый регламент ФНС нацелен на выявление сущностных компаний, а не однодневок - балльная система предписывает определять именно реальный бизнес. Документ разграничивает организации на три вида. Первый и второй - это фактические и потенциальные "выгодоприобретатели", т. е. конечные бенефициары уклонения от налогов.

Третий - "технические компании", которые являются, по сути, лишь инструментом занижения налоговой базы. Организации по всей цепочке ранжируют в зависимости от суммы активов, платежеспособности, численности штата и уровня зарплат, доли вычетов по НДС, подозрительности адреса регистрации, правдоподобности сведений о реальных учредителях и ряда других критериев.

Описанная методика - часть предпроверочного анализа. В регламенте подчеркивается, что "определение каждой роли на основе анализа данных и присвоения баллов неокончательное и требует подтверждения мероприятиями налогового контроля". Документ был утвержден службой в конце 2019 г.

Макаров на сессии отметил, что ст. 54 НК (направлена на противодействие налоговым злоупотреблениям) дает службе право проводить оценку добросовестности тех или иных действий налогоплательщика, что само по себе может использоваться инспекторами как инструмент давления на бизнес.Депутат уточнил, что порой налоговики в таких случаях фактически выдвигают бизнесу ультиматум: либо он перечисляет недостающие, по мнению ФНС, платежи в бюджет, либо служба инициирует в отношении него выездную проверку.

Глава ФНС Даниил Егоров с ним отчасти согласился, заверив, что институт предваряющих проверку мероприятий предназначен как раз для снижения нагрузки на бизнес. При этом сам институт предпроверочного анализа, по его словам, направлен на минимизацию негативных последствий для налогоплательщиков. Его главная цель - дать бизнесу возможность ответить на вопросы ФНС до старта контрольного мероприятия. Для налогоплательщика гораздо проще объяснить инспекторам суть своих операций предварительно, до начала непосредственно. Так или иначе все действия ФНС не выходят за рамки ее законных полномочий, подчеркнул Егоров.

Ранее замглавы ФНС Виктор Бациев сообщал, что 26% судебных споров по ст. 54.1 НК частично или полностью разрешаются в пользу бизнеса. По последним данным налоговой, за 9 месяцев 2021 г. в России прошло 5203 выездные проверки, недоимки подтвердились в 96% случаев.