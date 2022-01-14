Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%

Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+

14 января. FINMARKET.RU - РостРФ в 2021 году, по предварительным оценкам, мог составить порядка 4,4-4,5%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максимв кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, за январь-ноябрь 2021 года рост оценивался выше - на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2020 года, но затем Росстат пересмотрел данные за 2020 год (таким образом немного повысив базу), когда падение экономики составило 2,7%, а не 3,0%, как считалось изначально.

роста на 2022 год, как сказал Решетников, Минэкономразвития сейчас сохраняет на уровне 3,0%. Такому росту, по словам министра, в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+ в этом году, которое может добавить до 0,8 п.п. в рост экономики.

"Росстат пересчитал базу 2020 года (снижение ВВП РФ составило 2,7% вместо 3,0% по предыдущей оценке), при этом месячные данные не пересчитал. Поэтому очевидно, что годовая оценка за 2021 год будет ниже, чем 4,7% (оценка министерства роста ВВП за январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года). Очень предварительная оценка роста ВВП за 2021 год исходя из этого - 4,4-4,5%", - сказал министр.

"Прогноз на этот год по росту сейчас сохраняем 3%. Уточнение по графику будет в апреле", - добавил он.

"В этом году определенный запас есть, связанный с ОПЕК+ (завершение этой сделки и увеличением добычи), которое может дать дополнительно до 0,8 п.п. в рост (экономики) в этом году по сравнению с 2021 годом", - пояснил Решетников уверенность в росте экономики на 3% в текущем году.

В ноябре 2021 г. ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,8% в октябре. В целом за январь-ноябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на уровне 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равнялся 4,2%. Решетников прогнозировал в середине декабря рост ВВП РФ в 2021 году темпами не менее 4,3%.

В 2022-2024 годах министерство ожидает рост российской экономики на уровне 3,0% в год.

ЦБ прогнозировал рост ВВП РФ "около 4,5%" в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,4%, на 2022 год - 2,4%.

Согласно данным Росстата, ВВП РФ в 3-м квартале 2021 года вырос на 4,3% относительно июля-сентября 2020 года. Относительно 3-го квартала "доковидного" 2019 года ВВП в июле-сентябре этого года вырос на 0,6%. ВВП в январе-сентябре 2021 г. увеличился на 4,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря, говорил, что рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне 4,5%. Путин отметил, что российская экономика в 2021 году восстановилась после спада 2020 года "гораздо быстрее, чем другие страны".

Глава российского правительства Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума "Россия и мир: приоритеты" заявил в четверг, что период адаптации экономики РФ к вызовам пандемии завершен. Следующая задача - рост экономики средними темпами не менее 3% в год для достижения национальных целей развития, подчеркнул он.

"Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий. Уже во 2-м квартале наш валовой внутренний продукт достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объёмам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта", - сказал премьер.