Российский бизнес обеспокоился инфляцией

14 января. FINMARKET.RU - Рост цен стал главным сдерживающим фактором для развития бизнеса в последний год, следует из подготовленного для президента отчета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате.

Опрос РСПП зафиксировал кардинальную смену факторов, в большей степени влияющих на предпринимательскую деятельность в 2021 году, пишет "Коммерсант" . Наиболее острой проблемой, по мнению крупного бизнеса, стал рост цен производителей — в течение 2021 года 80% компаний-членов РСПП указывали, что цены закупки продолжают расти (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В результате о том, чтомешала предпринимательской деятельности, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019–2020 годах. Впрочем, рост цен обеспечил резкий рост прибылей компаний, что повлияло на инвестиционную активность: 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020 году), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).

Инфляция оставалась в первой тройке главных ограничений деятельности российских компаний почти ежегодно по результатам опросов РСПП в 2007–2017 годах, однако в этом году скачки цен вытеснили системные проблемы, отмечают авторы доклада.

Речь идет о снижении спроса, недобросовестной конкуренции, неэффективной судебной системе, сложностях с доступом к кредитным ресурсам и коррупции в органах власти. Снижение спроса в 2021 году оказалось главной проблемой для 18% компаний (30% и 35% в 2019–2020 годах), недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%), избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).

Проблемы взаимодействия бизнеса с государством в последний год упоминались компаниями гораздо реже. На коррупцию жаловались 5% компаний, тогда как в 2018 и 2020 годах пятая часть опрошенных; за год вдвое снизилась доля недовольных эффективностью судебной системы (10%).