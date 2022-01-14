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14 января 2022 года 09:24
Российский бизнес обеспокоился инфляцией
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Сергей Бобылев/ТАСС
14 января. FINMARKET.RU - Рост цен стал главным сдерживающим фактором для развития бизнеса в последний год, следует из подготовленного для президента отчета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате. Опрос РСПП зафиксировал кардинальную смену факторов, в большей степени влияющих на предпринимательскую деятельность в 2021 году, пишет "Коммерсант". Наиболее острой проблемой, по мнению крупного бизнеса, стал рост цен производителей — в течение 2021 года 80% компаний-членов РСПП указывали, что цены закупки продолжают расти (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В результате о том, что инфляция мешала предпринимательской деятельности, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019–2020 годах. Впрочем, рост цен обеспечил резкий рост прибылей компаний, что повлияло на инвестиционную активность: 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020 году), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%). Инфляция оставалась в первой тройке главных ограничений деятельности российских компаний почти ежегодно по результатам опросов РСПП в 2007–2017 годах, однако в этом году скачки цен вытеснили системные проблемы, отмечают авторы доклада. Речь идет о снижении спроса, недобросовестной конкуренции, неэффективной судебной системе, сложностях с доступом к кредитным ресурсам и коррупции в органах власти. Снижение спроса в 2021 году оказалось главной проблемой для 18% компаний (30% и 35% в 2019–2020 годах), недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%), избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%). Проблемы взаимодействия бизнеса с государством в последний год упоминались компаниями гораздо реже. На коррупцию жаловались 5% компаний, тогда как в 2018 и 2020 годах пятая часть опрошенных; за год вдвое снизилась доля недовольных эффективностью судебной системы (10%).
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