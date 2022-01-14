Поставщики красной икры предупредили о повышении цен

14 января. FINMARKET.RU - В конце 2021 г. и начале 2022 г. поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на существенное повышение цен на свою продукцию, рассказали "Ведомостям" сотрудники четырех крупных ритейлеров, которые ссылаются на письма партнеров. Один из собеседников говорит, что поставщики хотят увеличить стоимость икры от 7 до 17% в зависимости от вида продукции, упаковки и т. д. "Поставщики предлагают повышение в 10% по недорогим позициям и от 20-30% - по премиальным", - добавляет сотрудник другого ритейлера.

Поставщики объясняют необходимость увеличения стоимости икры ее дефицитом на рынке, говорит сотрудник одного из ритейлеров. Поставщик сети "Верный" в качестве другой причины указывает повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки товара, добавляет представитель ритейлера.

Действительно, наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, например, запасы в Японии (крупнейший рынок мира) сильно сократились, в итоге поставки из России туда заметно выросли. Он также подтверждает увеличение цены доставки по железной дороге - тарифы на перевозку сейчас вдвое выше, чем год назад.

При этом красной икры в России в 2021 г. произведено много: рыбаки за этот период добыли 539 000 т тихоокеанских лососей, что на 80% превышает уровень 2020 г. и на 8,2% больше уровня 2019 г., говорит представитель Росрыболовства. По его словам, дефицита продукции из лососевых нет. Удорожание продукции он объясняет растущим мировым спросом.

Ситуация в 2021 г. на рынке действительно была необычной: цены росли сильнее, чем в предыдущие годы, несмотря на большой вылов лососевых рыб, говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Существенного роста цен на икру в рознице в дальнейшем не произойдет, поскольку спрос сейчас гораздо ниже - к Новому году (ноябрь - декабрь) продается около половины годовых объемов, говорит Фомин.