Перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях запретят

14 января. FINMARKET.RU - Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом "Известиям" сообщили в министерстве. Изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, планируется оформить в виде поправок в ФЗ "Об исполнительном производстве", отметили в Минюсте.

"Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - сообщили в министерстве.

Принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж, согласны в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, сообщили "Известиям" в службе.

Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов. Они используются в том числе для принудительного взыскания денег с должника (юрлица или физлица). При предъявлении такого документа, а также равных ему по статусу (исполнительной надписи нотариуса, решения комиссии по трудовым спорам) банк обязан незамедлительно переводитьсо счета должника в пользу взыскателя. Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам получила широкую известность в контексте "молдавского ландромата", действовавшего в 2011-2014 годах, когда из России было выведено порядка $20 млрд. В соответствии с этой схемой российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств служил именно исполнительный лист.

По данным Банка России, в целом объемы вывода денег за рубеж в первом полугодии 2021 года выросли с 18 млрд до 20 млрд рублей. По сведениям регулятора за 2020 год, проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств обострилась: объемы этой мошеннической схемы по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 60%, до 25 млрд рублей.

Однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст сложности для добросовестного бизнеса.