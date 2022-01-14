Темпы роста числа граждан-банкротов замедлились

14 января. FINMARKET.RU - Число граждан-банкротов в России превысило 481 тысячу к 1 января 2022 года. Суды за время действия судебной процедуры личногос октября 2015 года признали несостоятельными 475 126 человек, а во внесудебной процедуре через многофункциональные центры такой статус с сентября 2020 года получили 6475 гражданина, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Суды в 2021 году признали несостоятельными 192 846 граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это рекордный в количественном выражении прирост с момента появления в России института личного банкротства 1 октября 2015 года. Однако темп прироста замедлился: число банкротов увеличилось на 62% по сравнению с 2020 годом, когда был зафиксирован рекордный плюс на 72,6% к данным 2019 года.

"Тенденция роста в количественном соотношении сохраняется. Число граждан, признанных банкротами в 2021 году, на 73 801 больше, чем в 2020 году, что говорит об актуальности применения судебной процедуры гражданами. Незначительное снижение темпов роста в 2021 году (на 10 %) может быть связано с общей стабилизацией пандемийной обстановки и, как следствие, улучшением социального положения населения в сравнении с разгаром пандемии", - сообщил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов. Б

По его словам, за 11 месяцев 2021 года численность безработных снизилась на 14,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Реальные располагаемые доходы населения за 9 месяцев 2021 года увеличились на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года.

"Реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Текущий прирост количества решений о несостоятельности в районе 60% в год, как и прежде, происходит на фоне отработки и автоматизации процессов в отрасли, а также распространения информации о таком способе освобождения от долгов", - говорит руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

По-прежнемув подавляющем большинстве случаев - в почти 95% инициируют сами личное банкротство, конкурсные кредиторы обращались в суд в 3,9% случаях, налоговые органы - в 1,1%.

Больше всего граждан-банкротов в 2021 году появилось в Москве (10213 человек), Московской области (10045), Краснодарском крае (9757), Санкт-Петербурге (8185), Самарской области (7946). Лидерами по темпам роста числа несостоятельных граждан оказались: Чеченская республика (198 банкротов, рост на 731,6%), Карачаево-Черкесская республика (468 граждан, плюс 301,4%), город Севастополь (280 граждан, плюс 255,8%),

В пересчете количества банкротств за 2021 год на численность населения региона лидировали Ульяновская область (258 банкротов на 100 тысяч населения), Самарская область (252), Пензенская область (232), Белгородская область (224), Республика Калмыкия (221). В целом по России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения.

С 1 сентября 2020 года в России действует бесплатная процедура личного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ). Воспользоваться ей могут имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию, а потому первые освободившиеся от долгов с помощью нового инструмента граждане стали появляться только после 1 марта 2021 года.

МФЦ в 2021 году сообщили о завершении 3863 процедур. Общий размер задолженности граждан, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 2,26 млрд рублей. По итогам уже завершенных процедур гражданам списали порядка 1,35 млрд рублей долгов.

За все время действия процедуры МФЦ опубликовали 6475 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, МФЦ вернули заявителям 9009 заявлений, свидетельствуют данные "Федресурса". Таким образом добиться возбуждения процедуры личного банкротства гражданам в ушедшем году удавалось в 42% случаев.

Впрочем, статистика свидетельствует о росте "положительных решений", сразу после запуска внесудебного банкротства успешными оказывались только 20-30% обращений. В ноябре 2021 года процедуры начинались по 53% заявлений, а в декабре - по 61%. В последний месяц прошлого года также произошел резкий всплеск числа внесудебных процедур банкротства граждан - в 1,9 раз к ноябрю 2021 года до 656.

"Граждане решили войти в новый год без старых долгов. Поскольку во внесудебной процедуре претворить такое решение в жизнь можно легко и быстро, всего лишь придя в МФЦ, мы увидели это уже в декабрьской статистике", - считает Юхнин.

О сезонном факторе в личных банкротствах говорит и Торосов. "Декабрь - последний месяц года, и естественно, что у людей возникает желание начать новый год без долгов. В летний период же напротив есть тенденция к снижению возбуждаемых процедур (дачный сезон и др.)", - говорит он.