ОСАГО может подорожать на 48%

13 января. FINMARKET.RU -может подорожать на 21%, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке, сообщили "Известиям" в ЦБ. Отмена учета износа деталей, которую также предусматривает законопроект Минфина, добавит к цене полиса еще 27%, оценили в регуляторе.

В Банке России поддерживают законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей и об отмене учета износа деталей автомобиля. За счет этого вырастут компенсации пострадавшим, у виновника аварии усилится страховая защита, а также станет невозможно взыскать через суд с виновного разницу в стоимости новой детали и изношенной.

При этом вводить изменения следует поэтапно, чтобы не произошло резкого подорожания обязательной автогражданки, уверены в регуляторе. Сначала надо повысить лимит выплат по жизни и здоровью и не ранее чем через год отменить учет износа деталей, рассказали в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что по предварительным оценкам первое нововведение потребует повышения тарифа по ОСАГО среднем на 1123 рубля (+21%), а отмена учета износа деталей - примерно на 1444 рубля (+27%), учитывая, что средний размер премии по полису обязательной автогражданки на 23 декабря составил 5349 рублей.

Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2567 рублей, или на 48%.

В страховых компаниях сообщили, что ОСАГО может подорожать еще сильнее.

Лимит выплат по жизни и здоровью планируют увеличить уже с 1 января 2023 года.