Пандемия сократила патентную активность

13 января. FINMARKET.RU - В 2021 году количество поданных заявок на товарные знаки выросло на 14%, при этом число заявок на изобретения снизилось на 11,5%. Патентов в России было выдано на 18% меньше, чем годом ранее,- около 24 тыс., свидетельствуют предварительные данные Роспатента, пишет "Коммерсант" . Так, в 2021 г. количество заявок на изобретения составило почти 31 тыс., при этом число отечественных заявок снизилось до 19,6 тыс. с почти 23,8 тыс., а иностранных - осталось практически неизменным (11,4 тыс.).

Всего в 2021 году было выдано почти 23,7 тыс. патентов (минус 17,8%).

Во второй год пандемии резко снизилась патентная активность граждан. Юридические лица подали 14,4 тыс. заявок на изобретения (плюс 1,2%), физические - 5,2 тыс. (минус 45,9%). Рост у юрлиц случился прежде всего за счет вузов и образовательных учреждений. В 2019 году юрлица также подали 14,4 тыс. заявок на изобретения - таким образом, в этой части показатель патентной активности вернулся к допандемийному уровню, отмечают в Роспатенте.

Заявок на товарный знак в 2021 году в ведомство было подано более 107 тыс. (рост на 14%). При этом увеличилось число заявок как от российских, так и иностранных заявителей. По мнению ведомства, такой результат свидетельствует об интенсивном развитии национального рынка.

Общее количество зарегистрированных товарных знаков составило почти 54,9 тыс. (рост на 9,5%).

Доля России в мировом количестве патентов катастрофически мала - менее 1%.

Как ранее отмечал первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, это существенно ниже, чем было даже в условиях изоляции СССР.

Впрочем, на коротком отрезке патентная активность сейчас упала во всем мире. Согласно агрегатору американских и мировых патентных данных IFI Claims Patent Services, пандемия ее существенно сократила. В частности, в 2021 году ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило 327 тыс. заявок, что на 7% меньше, чем было годом ранее,- это снижение стало рекордным за период с 2012 года. А, согласно ежегодному рейтингу IFI Claims, в 2021 году заняла только 11-е место по числу опубликованных во всем мире патентов, хотя в 2020 году входила в первую десятку.