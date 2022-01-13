Реформу накопительных пенсий хотят провести в этом году

13 января. FINMARKET.RU -о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году, рассказал "Известиям" федеральный чиновник, информацию подтвердили представители отрасли. Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Итоговый вариант концепции, который участники обсуждения называют "план Б", Минфин должен был представить правительству до 15 декабря, сказал источник.

Комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений неоднократно корректировался. В новую версию вошли три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

В настоящий момент отрасль обсуждает с Минфином и ЦБ вариант трансформации накоплений стандартной схемы НПО, требования к которой еще уточняются, сообщил "Известиям" гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

"Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионныев страховые баллы в системе ОПС", - пояснил он.

В рамках обсуждаемой концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ, то есть свободно переводить накопления в негосударственные фонды, уточнил гендиректор СберНПФ. Он выразил надежду, что указанная концепция будет закреплена законодательно уже в 2022 году.

В Минфине "Известиям" добавили, что гарантирование вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов прорабатывается в соответствии с поручением президента. Два высокопоставленных участника обсуждения уточнили, что речь идет о планке до 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами. Предполагается, что сумма будет выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с "Известиями" подтвердил, что рассматриваются все названные источниками пункты. Обсуждается освобождение от НДФЛ средств, перечисляемых в накопительную систему, в размере до 6% от дохода или зарплаты и дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка. При этом он отметил, что пока не видел финальной версии концепции, она не поступала в профильный думский комитет.

По словам источника в одном из крупнейших НПФ, ЦБ предварительно одобрил введение налогового вычета, но Минфин пока не обозначил свою позицию. Министерство, собрав все предложения от НПФ, должно было завершить работу над обновленной концепцией еще в декабре, однако документ пока не был официально разослан участникам рынка, отметил собеседник "Известий".

Кроме того, концепция реформы предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, подтвердил другой участник дискуссии. "Замороженные" деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса, пояснил он.